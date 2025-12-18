Наркотики, алкоголь, кров та догляд за дітьми. Перші рішення нового керівника Міненерго (документ)

Breaking Bad по-міністерськи. Навіщо державний оператор мереж планує вирощувати наркотики, зливати кров та доглядати за дітьми?

Ми довго намагалися зрозуміти логіку кадрових призначень в енергетиці. Чому галуззю керують колишні поліцейські, прокурори та юристи? Відповідь знайшлася несподівано. Виявляється, вони просто готувалися до грандіозної зміни профілю. Забудьте про звичні кіловати, трансформатори та ремонти мереж. АТ «Українські розподільні мережі» виходить на стежку Ескобара, Ганнібала Лектера та Мері Поппінс одночасно.

Кілька днів тому тимчасово виконувач обов’язки Міністра енергетики Артем Некрасов підписав епохальний документ – Наказ про затвердження нової редакції Статуту АТ «УРМ» (попередній статут був затверджений ще за попереднього нещодавно звільненого міністра у травні цього року). Здавалося б, нудна бюрократія. Але це тільки для тих, хто не читає дрібний шрифт.

Ми почитали. І тепер не можемо перестати сміятися (крізь сльози).

Очевидно, зрозумівши, що на фіксованих тарифах на електроенергію багато не заробиш, а ремонти мереж – справа марудна, нові менеджери вирішили диверсифікувати бізнес.

Згідно з Розділом 3 нового Статуту, предметом діяльності державного енергетичного гіганта офіційно стають:

«...виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Пункт 107: «...культивування, використання рослин, що містять наркотичні засоби, для промислових цілей».

Ви уявляєте цю картину? Бригада електриків виїжджає на виклик не для того, щоб полагодити лінію, а щоб перевірити, як зійшла плантація конопель під високовольтною опорою. Тепер стає зрозумілою кадрова політика Некрасова. Навіщо в енергетиці стільки колишніх поліцейських та прокурорів? Вочевидь, хтось же має «кришувати» трафік, контролювати обіг речовин та знати статті Кримінального кодексу напам'ять. Схоже, «УРМ» готується стати не оператором системи розподілу, а оператором системи «закладок».

Якщо торгівля наркотиками не піде, у стратегів з «УРМ» є запасний план. Дуже готичний.

Пункт 67: «...переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів».

Тут метафора про те, що енергетичні монополісти «п’ють кров» зі споживачів, перестає бути метафорою. Це тепер офіційний вид діяльності. Ви приходите звірити лічильник, а у вас беруть пів літра крові. Враховуючи, що медична практика (п. 66) та ветеринарна практика (п. 68) теж прописані в Статуті, лікувати (або присипляти) будуть як споживачів, так і їхніх домашніх улюбленців прямо в «Регіональних електричних мережах».

А після медичних процедур вам запропонують «дезінфекцію, дезінсекцію та дератизацію» (п. 108). Тобто, якщо трансформатор згорів, то хоч щурів потравимо.

Але справжній хіт – це соціальна відповідальність.

Пункт 10: «Денний догляд за дітьми».

Уявіть собі: «Шановні батьки, у зв’язку з віяловими відключеннями, група «Сонечко» переміщується до диспетчерської. Прохання не натискати червоні кнопки і не гратися рубильниками». А можливо, це пункт про самих керівників «УРМ» та Міненерго? Дивлячись на їхні управлінські рішення, складається враження, що їм дійсно потрібен денний догляд, тиха година і суворий вихователь, який забере сірники (тобто печатку).

Ну і який же серйозний «схематоз» без відпочинку? Статут передбачає:

«Діяльність готелів...» Пункт 11: «Роздрібна торгівля... напоями та тютюновими виробами».

Склався повний пазл успішного українського енергетика, як його бачить Міненерго, зразка 2025 року. Зранку – культивував рослини, в обід – здав кров, ввечері – продав сигарети та алкоголь у власному магазині, а вночі – ліг спати в готелі при підстанції. І все це – не відходячи від каси державної компанії.

Сміх сміхом, але цей документ – яскрава ілюстрація того, що відбувається, коли складною інженерною галуззю керують юристи-теоретики та люди з ментальністю правоохоронців «старого гарту».

Вони переписують статути за принципом «CTRL+C – CTRL+V», запихуючи туди всі існуючі КВЕДи – аби було. Їм байдуже, що це виглядає як шизофренія, а міжнародні партнери, прочитавши про «обіг наркотиків» у статуті енергокомпанії, викличуть санітарів.

Виконувач обов’язків міністра підписав цей документ. Він його читав? Чи був зайнятий «культивуванням рослин для промислових цілей»?

Схоже, що в Міністерстві енергетики вирішили: якщо не можеш дати людям світло, дай їм хоча б видовищ. Або порадуй допінгом.