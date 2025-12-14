Експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день

Що більше людей з електроенергією, то більше ресурсів у енергетиків для ремонтів і відновлення мереж

Графіки відключень електроенергії часто коригуються через зміни генерації, споживання та аварії в мережах

Графіки відключень електроенергії в Україні часто коригуються протягом дня через постійні зміни в роботі енергосистеми. Як інформує «Главком», про це в ефірі Українського Радіо розповів Геннадій Рябцев, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень.

За його словами, ключова причина – необхідність утримувати баланс між виробництвом і споживанням електроенергії. Обсяги генерації можуть змінюватися залежно від погодних умов і технічного стану мереж.

«Коли хороша погода і світить сонце, вмикаються сонячні електростанції, з’являється додаткова генерація, і ми можемо заживити більше споживачів», – пояснив Рябцев.

Водночас будь-яка аварія на енергетичних об’єктах може швидко змінити ситуацію.

«Якщо стається пошкодження, або зменшується генерація, або стає неможливим нормальний розподіл електроенергії. Тоді графіки коригуються залежно від тривалості ремонту», – зазначив експерт.

Окремо він звернув увагу на Київ і область, де зросла кількість аварійних вимкнень. За словами Рябцева, обладнання часто не витримує інтенсивного режиму «вмикання–вимикання», через що виникають локальні несправності, зокрема в житлових будинках.

Попри це, наголошує експерт, енергетики зацікавлені в тому, щоб якомога більше споживачів були зі світлом.

«Чим більше людей з електроенергією, тим більше ресурсів у енергетиків для ремонтів і відновлення мереж», – підсумував він.

Раніше у Міністерстві енергетики пояснили, чому в областях України різна ситуація з електропостачанням. Міненерго заявило, що річ у фізиці, а несправедливості.

Нагадаємо, у мережі зафіксовано активне поширення дезінформації, яку веде Росія, а також ресурси, замасковані під українські, з маніпуляціями щодо відключень електроенергії в Україні. Центр протидії дезінформації попереджає громадян про маніпулятивні та брехливі тези. Ворожі наративи стверджують, що влада України «несправедливо розподіляє електроенергію», залишаючи східні області без світла, тоді як захід країни, мовляв, не страждає від відключень. Крім того, поширюється інформація про нібито експорт електроенергії в ЄС, що начебто відбувається, поки українці сидять без світла.