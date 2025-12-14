Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день
Що більше людей з електроенергією, то більше ресурсів у енергетиків для ремонтів і відновлення мереж
фото з відкритих джерел

Графіки відключень електроенергії часто коригуються через зміни генерації, споживання та аварії в мережах

Графіки відключень електроенергії в Україні часто коригуються протягом дня через постійні зміни в роботі енергосистеми. Як інформує «Главком», про це в ефірі Українського Радіо розповів Геннадій Рябцев, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень.

За його словами, ключова причина – необхідність утримувати баланс між виробництвом і споживанням електроенергії. Обсяги генерації можуть змінюватися залежно від погодних умов і технічного стану мереж.

«Коли хороша погода і світить сонце, вмикаються сонячні електростанції, з’являється додаткова генерація, і ми можемо заживити більше споживачів», – пояснив Рябцев.

Водночас будь-яка аварія на енергетичних об’єктах може швидко змінити ситуацію.

«Якщо стається пошкодження, або зменшується генерація, або стає неможливим нормальний розподіл електроенергії. Тоді графіки коригуються залежно від тривалості ремонту», – зазначив експерт.

Окремо він звернув увагу на Київ і область, де зросла кількість аварійних вимкнень. За словами Рябцева, обладнання часто не витримує інтенсивного режиму «вмикання–вимикання», через що виникають локальні несправності, зокрема в житлових будинках.

Попри це, наголошує експерт, енергетики зацікавлені в тому, щоб якомога більше споживачів були зі світлом.

«Чим більше людей з електроенергією, тим більше ресурсів у енергетиків для ремонтів і відновлення мереж», – підсумував він.

Раніше у Міністерстві енергетики пояснили, чому в областях України різна ситуація з електропостачанням. Міненерго заявило, що річ у фізиці, а несправедливості.

Нагадаємо, у мережі зафіксовано активне поширення дезінформації, яку веде Росія, а також ресурси, замасковані під українські, з маніпуляціями щодо відключень електроенергії в Україні. Центр протидії дезінформації попереджає громадян про маніпулятивні та брехливі тези. Ворожі наративи стверджують, що влада України «несправедливо розподіляє електроенергію», залишаючи східні області без світла, тоді як захід країни, мовляв, не страждає від відключень. Крім того, поширюється інформація про нібито експорт електроенергії в ЄС, що начебто відбувається, поки українці сидять без світла.

Читайте також:

Теги: Міненерго погода відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві хмарно
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
РФ атакувала Полтавщину
РФ вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури у двох областях України
7 грудня, 10:36
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 7 грудня 2025 року: графіки
6 грудня, 18:39
Влада закликала громадян Молдови раціонально споживати електроенергію
Молдова запросила в Румунії екстрену допомогу з електроенергією через обстріл України
6 грудня, 18:08
У Києві хмарно з проясненнями
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
Клімат стає проблемою для людства
Літо в Європі подовжиться на 42 дні: деталі дослідження
24 листопада, 14:29
Київ: графіки відключення світла 22 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 22 листопада 2025 року
21 листопада, 20:38
Попри проблеми зі зв'язком, 95 % мережі компанії lifecell продовжують працювати
Тривалі відключення світла: lifecell зробив заяву
20 листопада, 15:35
Київ: графіки відключення світла 20 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 20 листопада 2025 року
19 листопада, 21:46

Суспільство

Експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день
Експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день
На Дніпропетровщині підлітки жорстоко побили 14-річну дівчину
На Дніпропетровщині підлітки жорстоко побили 14-річну дівчину
Боронив Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Дмитра Фоміна
Боронив Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Дмитра Фоміна
Чи може Росія атакувати з Придністров'я: коментар Держприкордонслужби
Чи може Росія атакувати з Придністров'я: коментар Держприкордонслужби
В Україні хмарно, очікується дощ з мокрим снігом: погода на 14 грудня 2025
В Україні хмарно, очікується дощ з мокрим снігом: погода на 14 грудня 2025
Трагедія на Львівщині: водій мінівена загинув внаслідок зіткнення з автобусом
Трагедія на Львівщині: водій мінівена загинув внаслідок зіткнення з автобусом

Новини

Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
Вчора, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Вчора, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua