«Укренерго» повідомило про стан енергосистеми 9 грудня 2025 року

Наталія Порощук
Наталія Порощук
У всіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії
Вранці у Харківській, Сумській та Полтавській областях вимушено були застосовані аварійні відключення споживачів

Уночі ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Як наслідок – на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – вранці у Харківській, Сумській та Полтавській областях вимушено були застосовані аварійні відключення споживачів. Попередньо оприлюднені графіки відключень у цих регіонах наразі не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації.

Унаслідок восьми з початку року масованих ракетно-дронових атак на енергосистему – в усіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення обсягом від 1,5 до 4 черг.

Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

