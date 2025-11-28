Металурги закликають НКРЕКП знизити тарифи на диспетчеризацію електроенергії

«Укрметалургпром» просить переглянути тариф через ризик втрати галузі: : в «Укренерго» є ресурс для оптимізації

Об'єднання підприємств «Укрметалургпром» звернулося до НКРЕКП із закликом переглянути проєкт підвищення тарифу на послуги з диспетчеризації електроенергії. Регулятор пропонує збільшити ставку з 98,97 до 110,15 грн/МВт·год: для гірничо-металургійного комплексу це означає зростання витрат більш ніж на 130 млн грн у 2026 році, та ризик зупинки підприємств.

В УМП підкреслили, що українська металургія перебуває у критичному стані через війну, логістичні обмеження та падіння світових цін на продукцію. Додаткове зростання енергетичних витрат створює ризики скорочення виробництва, втрати робочих місць і подальшої деградації стратегічної промисловості.

Також в «Укрметалургпромі» заявляють про низку необґрунтованих складових тарифу. Зокрема, організація вказує на зростання витрат на врегулювання системних обмежень на 29%, закладене у тарифі – при тому, що планується падіння обсягів передачі електроенергії. Також «Укренерго» планує збільшення витрат на допоміжні послуги на 44%, тоді як фактичні показники 2025 року не демонструють такої динаміки.

«Замість включення до тарифу 2,4 млрд грн на погашення боргів, НЕК «Укренерго» потребує тимчасової реструктуризації в умовах воєнного стану», – наголосили в УМП.

За оцінкою галузевого об’єднання, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік має становити не більше 88,58 грн/МВт·год. Тому УМП просить НКРЕКП переглянути структуру витрат, і встановити тариф на рівні, який не поглибить кризу в гірничо-металургійному комплексі, що залишається ключовим компонентом української економіки та експорту.

Як відомо, НКРЕКП на своєму засіданні схвалила проєкт підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу. В свою чергу, в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) закликали уряд та НКРЕКП утриматися від підвищення тарифів, та провести міжнародний аудит «Укренерго», адже розрахунки, які надала компанія, містять суперечності. Там також заявили, що додаткове фінансове навантаження може призвести до зупинки підприємств, які підтримують армію, населення і відновлення країни.