Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Металурги закликають НКРЕКП знизити тарифи на диспетчеризацію електроенергії

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Металурги закликають НКРЕКП знизити тарифи на диспетчеризацію електроенергії
Українська металургія перебуває у критичному стані через війну
фото: depositphotos.com

«Укрметалургпром» просить переглянути тариф через ризик втрати галузі: : в «Укренерго» є ресурс для оптимізації

Об'єднання підприємств «Укрметалургпром» звернулося до НКРЕКП із закликом переглянути проєкт підвищення тарифу на послуги з диспетчеризації електроенергії. Регулятор пропонує збільшити ставку з 98,97 до 110,15 грн/МВт·год: для гірничо-металургійного комплексу це означає зростання витрат більш ніж на 130 млн грн у 2026 році, та ризик зупинки підприємств.

В УМП підкреслили, що українська металургія перебуває у критичному стані через війну, логістичні обмеження та падіння світових цін на продукцію. Додаткове зростання енергетичних витрат створює ризики скорочення виробництва, втрати робочих місць і подальшої деградації стратегічної промисловості.

Також в «Укрметалургпромі» заявляють про низку необґрунтованих складових тарифу. Зокрема, організація вказує на зростання витрат на врегулювання системних обмежень на 29%, закладене у тарифі – при тому, що планується падіння обсягів передачі електроенергії. Також «Укренерго» планує збільшення витрат на допоміжні послуги на 44%, тоді як фактичні показники 2025 року не демонструють такої динаміки.

«Замість включення до тарифу 2,4 млрд грн на погашення боргів, НЕК «Укренерго» потребує тимчасової реструктуризації в умовах воєнного стану», – наголосили в УМП.

За оцінкою галузевого об’єднання, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік має становити не більше 88,58 грн/МВт·год. Тому УМП просить НКРЕКП переглянути структуру витрат, і встановити тариф на рівні, який не поглибить кризу в гірничо-металургійному комплексі, що залишається ключовим компонентом української економіки та експорту.

Як відомо, НКРЕКП на своєму засіданні схвалила проєкт підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу. В свою чергу, в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) закликали уряд та НКРЕКП утриматися від підвищення тарифів, та провести міжнародний аудит «Укренерго», адже розрахунки, які надала компанія, містять суперечності. Там також заявили, що додаткове фінансове навантаження може призвести до зупинки підприємств, які підтримують армію, населення і відновлення країни.

Читайте також:

Теги: енергетика НКРЕКП тарифи металургія Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енергетика у Європі має великі проблеми
Мережі Європи на межі: напруга зросла на 2000% через надлишок сонячної енергії
3 листопада, 18:18
За словами Нагорняка, продовження податкових стимулів саме для вітрової генерації є критично необхідним
Пільги на імпорт вітротурбін потрібно продовжити у 2026 році – депутат
22 листопада, 15:58
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
«Укренерго» запровадило відключення світла по всій Україні
30 жовтня, 15:15
Володимира Кудрицького звинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах
Ексглава «Укренерго» Кудрицький вийшов із СІЗО
30 жовтня, 19:02
Справа про корупцію в енергетиці «Мідас»: НАБУ опублікувало прослушку
Справа про корупцію в енергетиці «Мідас»: НАБУ опублікувало прослушку
10 листопада, 12:07
Аграрні асоціації зазначають, що пасажирські перевезення «Укрзалізниці» щороку створюють дефіцит понад 18 млрд грн
Аграрні асоціації закликали уряд зупинити підвищення тарифів «Укрзалізниці»
24 листопада, 13:08
Попри заяву Зеленського, аудиту таких держкомпаній з наглядовими радами як «Укрзалізниця» та «Укрпошта», так і не розпочато
Попри заяву Зеленського, аудиту таких держкомпаній з наглядовими радами як «Укрзалізниця» та «Укрпошта», так і не розпочато
25 листопада, 09:30
Марія Мальмер Стенергард зробила заяву про допомогу Україні
Імпорт ЄС з РФ на €124 млрд перевищив допомогу Україні – МЗС Швеції
20 листопада, 17:18
Енергетики роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження
За тиждень ДТЕК повернув світло 800 тисячам родин після ворожих атак
24 листопада, 17:22

Економіка

Металурги закликають НКРЕКП знизити тарифи на диспетчеризацію електроенергії
Металурги закликають НКРЕКП знизити тарифи на диспетчеризацію електроенергії
«Хребет української економіки»: Forbes назвав найбільшу приватну компанію України у 2025 році
«Хребет української економіки»: Forbes назвав найбільшу приватну компанію України у 2025 році
Рекорд підозрілих фіноперацій: скільки справ отримали правоохоронці
Рекорд підозрілих фіноперацій: скільки справ отримали правоохоронці
Морква і цибуля по 5 грн. Овочевий обвал: чому все так дешево?
Морква і цибуля по 5 грн. Овочевий обвал: чому все так дешево?
ФОПи платитимуть більше податків. Bloomberg повідомив, які зміни готує уряд для угоди з МВФ
ФОПи платитимуть більше податків. Bloomberg повідомив, які зміни готує уряд для угоди з МВФ
Україна та МВФ погодили нову програму кредитування
Україна та МВФ погодили нову програму кредитування

Новини

В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Вчора, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Вчора, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua