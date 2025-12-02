Головна Країна Кримінал
Затримано колишнього першого заступника міністра енергетики

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Затримано колишнього першого заступника міністра енергетики
Ексчиновнику готується повідомлення про підозру
фото: Руслан Кравченко

Правоохоронці підозрюють експосадовця у заволодінні коштами в особливо великих розмірах

Правоохоронці затримали колишнього т.в.о. першого віцепрезидента «Енергоатома», який раніше обіймав посаду заступника міністра енергетики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка.

За словами генпрокурора, ексчиновнику готується повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб). «Йдеться про маніпуляції під час укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду,  документа, який напряму стосується ядерної безпеки країни», – зазначено в повідомленні.

Слідство встановило, що 1 серпня 2022 року посадовець уклав з ПАТ «Просто-Страхування» договір страхування на 105,642 млн грн. Вже через 12 днів він підписав додаткову угоду і підвищив суму договору до 130,925 млн грн, посилаючись на нібито рішення німецького перестраховщика «ЯСП».

За словами Кравченка, факт штучного завищення вартості підтверджений: внутрішніми перевірками, документальними ревізіями та судово-економічною експертизою. «Результат однозначний: вартість послуг завищена на 18,6 млн грн, і саме ця сума була фактично виведена зі стратегічного підприємства. Це не просто корупція», – пояснив він.

Під час вивчення структури власності ПАТ «Просто-Страхування» правоохоронці з’ясували, що ланцюг афілійованих компаній веде до російського фінансового сектору. Слідство встановило, що основний власник «Просто-Страхування» – кіпрська Lavidia Limited з майже 100% у статутному капіталі. Ще два міноритарних учасники – ПАТ «Життя та Пенсія» і громадянин України.

Кравченко розповів, що через ланцюг компаній з Кіпру, які є власниками аналогічних корпоративних прав і пов’язані з Lavidia Limited, слідство вийшло на громадянина Вірменії, який контролював частину операцій та на дочірнє підприємство «Р-Інтер» (раніше «Ресо-Інтер»).

За словами генпрокурора, все це в підсумку веде до однієї фінансової групи – російського холдингу «Ресо». Його кінцевими бенефіціарами є громадяни Російської Федерації. Крім того, ПАТ «Життя та Пенсія», яке також фігурує в цій схемі, має серед акціонерів громадянина РФ – президента російської «Холдингової компанії «Ресо».

Генпрокурор наголосив, що це класична схема приховування кінцевих бенефіціарів через іноземні юрисдикції та компанії-прокладки. А в умовах війни будь-які приховані зв’язки з російським капіталом у стратегічно важливих сферах особливо небезпечні, підкреслив він.

Кравченко зазначив, що прокуратура вже готує затриманому документи для обрання запобіжного заходу.

Теги: корупція в Україні Міненерго Енергоатом Руслан Кравченко

