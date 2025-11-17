Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Візит Зеленського до Франції, обстріл Нікополя. Головне за 17 листопада

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Візит Зеленського до Франції, обстріл Нікополя. Головне за 17 листопада
Зеленський та Макрон підписали документ, що дає Україні змогу придбати 100 літаків Rafale
фото: Офіс президента

У Парижі Зеленський і Макрон взяли участь в українсько-французькому форумі з питань спільного виробництва дронів

Зеленський та Макрон підписали угоду для посилення України, РФ обстріляла Нікополь, судове засідання щодо Чернишова. «Главком» склав добірку новин 17 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський та Макрон підписали угоду для посилення України

Президент України Володимир Зеленський та французький лідер Еммануель Макрон підписали угоду про довгострокове укріплення обороноздатності України. Макрон заявив, що мета угоди – «залучити французьку оборонну промисловість на службу захисту України» та забезпечити необхідні системи для протидії російській агресії.

Також у Парижі Зеленський і Макрон взяли участь в українсько-французькому форумі з питань спільного виробництва дронів.

РФ обстріляла Нікополь

Російська терористична армія обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині. Внаслідок чого загинули 76-річна жінка та 51-річний чоловік, є постраждалі.

Судове засідання щодо Чернишова

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обирає запобіжний захід для колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у причетності до розкрадань в «Енергоатомі». Сам Чернишов відкидає звинувачення.

Румунія евакуювала ціле село через удар дрона по кораблю на Одещині

У Румунії місцева влада евакуювала село Плаур у Тульчі, що біля кордону з Україною, після російського удару по судну зі скрапленим газом. Російський дрон влучив у корабель біля українського порту Ізмаїл. 

Свириденко повідомила про аудит «Енергоатому»

Глава уряду Юлія Свириденко заявила, що аудит НАЕК «Енергоатом» вже розпочався. Проміжні результати аудиту мають бути готові у грудні.

«Обговорила проведення державного фінансового контролю держпідприємств енергетичної сфери із головою Держаудитслужби Аллою Басалаєвою. Аудит НАЕК «Енергоатом» вже розпочався, це основний пріоритет. ДАСУ перевірить діяльність безпосередньо апарату управління підприємства, 10 його філій, у тому числі трьох АЕС, за 2023–2025 роки», – йдеться у дописі Свириденко.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Еммануель Макрон Франція Міненерго Юлія Свириденко Енергоатом Дніпропетровщина Румунія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський анонсував історичну угоду з Францією
Посилення авіації: Зеленський анонсував «історичну угоду» з Францією
14 листопада, 23:15
Президент України Володимир Зеленський
Президенту потрібна довіра суспільства, і він може її повернути
12 листопада, 12:30
Мінекономіки повідомило, коли представить новий склад наглядової ради «Енергоатому»
Мінекономіки повідомило, коли представить новий склад наглядової ради «Енергоатому»
12 листопада, 11:56
Міністерство економіки за тиждень має подати на затвердження уряду новий склад наглядової ради компанії
Уряд розпустив наглядову раду «Енергоатома»
11 листопада, 20:10
Президент увів у дію рішення РНБО про нові санкції
Зеленський запровадив санкції проти пропагандистів та російського ВПК
31 жовтня, 16:18
Скорочення депутатів Румунії з 464 до 417 уже на фінішній прямій
Румунія вирішила урізати кількість депутатів
29 жовтня, 11:36
Зеленський анонсував передачу винищувачів та ракет ППО для України від союзників
Зеленський анонсував передачу винищувачів та ракет ППО Україні від союзників
26 жовтня, 23:31
Зеленський подякував Макрону за підтримку в ухваленні 19-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії
Президент обговорив з Макроном оборонну співпрацю
23 жовтня, 16:19
Саркозі перебуває за ґратами
Саркозі отримує погрози у в'язниці: прокуратура розпочала розслідування
23 жовтня, 13:30

Події в Україні

Візит Зеленського до Франції, обстріл Нікополя. Головне за 17 листопада
Візит Зеленського до Франції, обстріл Нікополя. Головне за 17 листопада
Буданов позитивно оцінив роботу НАБУ та САП з викриття схем навколо «Енергоатому»
Буданов позитивно оцінив роботу НАБУ та САП з викриття схем навколо «Енергоатому»
Зниження потужності на двох українських АЕС після атаки РФ: МАГАТЕ оприлюднило деталі
Зниження потужності на двох українських АЕС після атаки РФ: МАГАТЕ оприлюднило деталі
Бої за Куп’янськ: Сили оборони відрізали окупантів від основних шляхів постачання
Бої за Куп’янськ: Сили оборони відрізали окупантів від основних шляхів постачання
РФ обстріляла Нікополь: є загиблі (фото)
РФ обстріляла Нікополь: є загиблі (фото)
Чи вплинула диверсія у Польщі на рух потягів? «Укрзалізниця» повідомила деталі
Чи вплинула диверсія у Польщі на рух потягів? «Укрзалізниця» повідомила деталі

Новини

В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua