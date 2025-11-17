Візит Зеленського до Франції, обстріл Нікополя. Головне за 17 листопада

Зеленський та Макрон підписали документ, що дає Україні змогу придбати 100 літаків Rafale

У Парижі Зеленський і Макрон взяли участь в українсько-французькому форумі з питань спільного виробництва дронів

Зеленський та Макрон підписали угоду для посилення України, РФ обстріляла Нікополь, судове засідання щодо Чернишова. «Главком» склав добірку новин 17 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський та Макрон підписали угоду для посилення України

Президент України Володимир Зеленський та французький лідер Еммануель Макрон підписали угоду про довгострокове укріплення обороноздатності України. Макрон заявив, що мета угоди – «залучити французьку оборонну промисловість на службу захисту України» та забезпечити необхідні системи для протидії російській агресії.

Також у Парижі Зеленський і Макрон взяли участь в українсько-французькому форумі з питань спільного виробництва дронів.

РФ обстріляла Нікополь

Російська терористична армія обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині. Внаслідок чого загинули 76-річна жінка та 51-річний чоловік, є постраждалі.

Судове засідання щодо Чернишова

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обирає запобіжний захід для колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у причетності до розкрадань в «Енергоатомі». Сам Чернишов відкидає звинувачення.

Румунія евакуювала ціле село через удар дрона по кораблю на Одещині

У Румунії місцева влада евакуювала село Плаур у Тульчі, що біля кордону з Україною, після російського удару по судну зі скрапленим газом. Російський дрон влучив у корабель біля українського порту Ізмаїл.

Свириденко повідомила про аудит «Енергоатому»

Глава уряду Юлія Свириденко заявила, що аудит НАЕК «Енергоатом» вже розпочався. Проміжні результати аудиту мають бути готові у грудні.

«Обговорила проведення державного фінансового контролю держпідприємств енергетичної сфери із головою Держаудитслужби Аллою Басалаєвою. Аудит НАЕК «Енергоатом» вже розпочався, це основний пріоритет. ДАСУ перевірить діяльність безпосередньо апарату управління підприємства, 10 його філій, у тому числі трьох АЕС, за 2023–2025 роки», – йдеться у дописі Свириденко.