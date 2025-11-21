Київ впроваджує унікальну систему розподіленої електрогенерації: подібного немає ніде в світі

Мер Києва заявив, що проєкт, який запроваджується у столиці, є унікальним з точки зору масштабів, технічної конфігурації та умов виконання не тільки для України

Кличко: Столиця продовжує залучати обладнання резервного енергозабезпечення за всіма галузевими напрямками

Столиця створює систему енергостійкості об’єктів критичної інфраструктури, житлових будинків. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

Мер Києва наголосив, що ворог постійно б’є по місту, тому необхідно забезпечити в цих умовах надання необхідних сервісів мешканцям і столиця продовжує залучати обладнання резервного енергозабезпечення за всіма галузевими напрямками.

«Працюють програми підвищення енергостійкості житлових будинків. Паралельно з цим впроваджуємо модель розподіленої когенерації. Щоб зміцнити виробничі потужності міста й забезпечити додаткові обсяги електроенергії для критичної інфраструктури», – наголосив Кличко.

Мер Києва зазначив, що це унікальний проєкт з точки зору масштабів, технічної конфігурації та умов виконання не тільки для України. Подібний досвід реалізації навряд чи мають інші країни.

«Ми говоримо про більш маневрену та гнучку систему ТЕЦ або міні-ТЕЦ (теплоелектроцентралей). Це невеликі, порівняно з існуючими нашими гігантами об’єкти когенерації, які одночасно виробляють електричну та теплову енергію. В нашому випадку локальність, тобто розподіленість у різних районах цих міні-ТЕЦ, одна з їх ключових переваг. Адже вони значно ускладнюють мету ворога, який намагається максимально пошкодити нашу енергосистему. Крім того, будівництво нових ТЕЦ включає будівництво захисних споруд другого рівня. Зазначу, що зведення такої категорії захисту можливе якраз у випадку об’єктів розподіленої когенерації, враховуючи їх менший розмір та потужність», – зазначив Віталій Кличко.

За словами мера столиці, шість таких міні-ТЕЦ розпочнуть працювати в столиці до кінця цього року. Ще одна – на початку наступного. Він також повідомив, що 85 відсотків столичних шкіл та дитсадків також мають альтернативні системи живлення. І місто продовжує закуповувати генератори для навчальних закладів.

«500 шкіл та дитячих садків обладнані генераторами та резервним живленням. І ми закуповуємо нові. Одразу зауважу, що генератори – це не єдине, а тільки одне із джерел альтернативного живлення у школах та садочках. У закладах освіти Києва впроваджуємо гібридну систему резервного електрозабезпечення. Вона поєднує автономну генерацію, накопичувальні системи та елементи відновлюваної енергетики для оптимізації енергоспоживання», – наголосив Віталій Кличко.

Зокрема, у декількох закладах освіти вже встановлені невеликі сонячні електростанції (СЕС) з обмеженою потужністю. Ці системи інтегруються з накопичувачами заряду для підтримки базових потреб (освітлення, зв’язок). Та слугують важливим кроком до енергетичної незалежності освітніх установ у довгостроковій перспективі.

Раніше повідомлялося, що у Києві будується сім міні-ТЕЦ, які повинні запрацювати до кінця року. Вони забезпечуватимуть живленням об’єкти критичної інфраструктури у разі надзвичайних ситуацій. Київ першим у світі реалізує подібний проєкт, адже усі ТЕЦ одразу забезпечують другим рівнем захисту.