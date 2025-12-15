Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Підвищення тарифів на розподіл газу загрожує розвитку розподіленої генерації – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Підвищення тарифів на розподіл газу загрожує розвитку розподіленої генерації – експерт
Оринчак підкреслила, що для об’єктів розподіленої генерації необхідні спеціальні умови або компенсаторні механізми щодо тарифу на розподіл
фото: depositphotos.com

Зростання вартості розподілу може зупинити інвестиції в міні-ТЕЦ і когенерацію – Оринчак

Різке підвищення тарифів на розподіл газу може підірвати економіку проєктів розподіленої генерації та зупинити інвестиції у критично важливі для енергосистеми міні-ТЕЦ. Про це заявила засновниця Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак.

За її словами, розподілена генерація є ключовим елементом енергетичної стійкості країни, особливо в умовах війни, однак різке зростання тарифів на розподіл може звести нанівець позитивні кроки держави у підтримці таких проєктів.

«Це дуже серйозний крок. Дуже серйозний ризик. Тому що розподілена генерація – це наш пріоритет для виживання. Ми це розуміємо, для нашої енергосистеми», – наголосила Оринчак.

Вона звернула увагу, що держава вже пішла на правильні рішення для підтримки когенераційних установок у прифронтових регіонах, зокрема знизила ціну газу до 19 тис. грн та зняла обмеження щодо приєднання об’єктів потужністю до 1 МВт. Водночас, за її словами, підвищення тарифу на розподіл може перекреслити ці стимули.

«Але якщо ми знижуємо цю ціну товару, газу в даному випадку. Проте різко піднімаємо ціну послуг, цього розподілу, то економіка цих проєктів міні-ТЕЦ може посипатися. Інвестор просто не прийде», – зазначила вона.

Оринчак підкреслила, що для об’єктів розподіленої генерації необхідні спеціальні умови або компенсаторні механізми щодо тарифу на розподіл, інакше бюрократичні рішення можуть зупинити децентралізацію енергетики.

Нагадаємо, тарифи на розподіл природного газу для Операторів газорозподільних мереж на 2026 рік планують підвищити з 1 квітня 2026 року. Для населення діятиме мораторій.

Читайте також:

Теги: економіка тарифи населення обмеження енергетика газ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масована атака РФ на державну шахту
РФ завдала близько 18 ударів по державній шахті
12 грудня, 11:58
Путіну вже відмовляють власні урядовці
Путіну вже відмовляють власні урядовці
11 грудня, 13:20
Президент Асоціації українських операторів грального бізнесу підкреслив, що Асоціація перебуває у діалозі з регулятором Play.City та Мінцифрою
У 2026 році легальний гральний ринок впаде на третину. Профільна асоціація назвала причину і звернулася до влади
9 грудня, 15:00
Італія інвестує €6 млн у модернізацію зрошувальних систем
Італія інвестує понад €42 млн у реставрацію пам’яток та модернізацію інфраструктури Одещини
6 грудня, 07:12
Наступний рік стане роком випробувань на міцність
2026 рік стане роком випробувань: головні прогнози
5 грудня, 18:58
Окупанти атакували Запоріжжя
Атака на Одесу та Запоріжжя, нові подробиці «мирного плану» США: головне за ніч
21 листопада, 05:48
Токіо став переможцем нового рейтингу
Названо найбагатше місто на Землі у 2025 році
18 листопада, 07:48
«Укрзалізниця» зберігає плани підвищити тарифи на вантажні перевезення у два етапи в 2026 році
Реформа залізниць у ЄС знизила ціни на перевезення, цей досвід має перейняти «Укрзалізниця» – аналітика
17 листопада, 15:35
Литви пропонує пришвидшити відкриття двох пунктів на кордоні з Білоруссю
Конфлікт із Лукашенком вичерпано? Глава МЗС Литви закликав відкрити кордон з Білоруссю
17 листопада, 13:16

Економіка

Підвищення тарифів на розподіл газу загрожує розвитку розподіленої генерації – експерт
Підвищення тарифів на розподіл газу загрожує розвитку розподіленої генерації – експерт
Після підняття вантажних тарифів на 20%, «Укрзалізниця» втратить стільки ж у вантажоперевезеннях, – член Наглядової ради
Після підняття вантажних тарифів на 20%, «Укрзалізниця» втратить стільки ж у вантажоперевезеннях, – член Наглядової ради
Нацбанк презентував пам’ятну монету, присвячену спецоперації СБУ «Павутина»
Нацбанк презентував пам’ятну монету, присвячену спецоперації СБУ «Павутина»
Україні потрібні модернізовані мережі для стабільності та інтеграції з ЄС – директор «Ел-енерго»
Україні потрібні модернізовані мережі для стабільності та інтеграції з ЄС – директор «Ел-енерго»
Мер Харкова виступив на захист малого бізнесу
Мер Харкова виступив на захист малого бізнесу
«Укрметалургпром» закликав НКРЕКП не допустити різкого зростання тарифів на розподіл газу
«Укрметалургпром» закликав НКРЕКП не допустити різкого зростання тарифів на розподіл газу

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Сьогодні, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua