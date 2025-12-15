Підвищення тарифів на розподіл газу загрожує розвитку розподіленої генерації – експерт

Оринчак підкреслила, що для об’єктів розподіленої генерації необхідні спеціальні умови або компенсаторні механізми щодо тарифу на розподіл

Зростання вартості розподілу може зупинити інвестиції в міні-ТЕЦ і когенерацію – Оринчак

Різке підвищення тарифів на розподіл газу може підірвати економіку проєктів розподіленої генерації та зупинити інвестиції у критично важливі для енергосистеми міні-ТЕЦ. Про це заявила засновниця Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак.

За її словами, розподілена генерація є ключовим елементом енергетичної стійкості країни, особливо в умовах війни, однак різке зростання тарифів на розподіл може звести нанівець позитивні кроки держави у підтримці таких проєктів.

«Це дуже серйозний крок. Дуже серйозний ризик. Тому що розподілена генерація – це наш пріоритет для виживання. Ми це розуміємо, для нашої енергосистеми», – наголосила Оринчак.

Вона звернула увагу, що держава вже пішла на правильні рішення для підтримки когенераційних установок у прифронтових регіонах, зокрема знизила ціну газу до 19 тис. грн та зняла обмеження щодо приєднання об’єктів потужністю до 1 МВт. Водночас, за її словами, підвищення тарифу на розподіл може перекреслити ці стимули.

«Але якщо ми знижуємо цю ціну товару, газу в даному випадку. Проте різко піднімаємо ціну послуг, цього розподілу, то економіка цих проєктів міні-ТЕЦ може посипатися. Інвестор просто не прийде», – зазначила вона.

Оринчак підкреслила, що для об’єктів розподіленої генерації необхідні спеціальні умови або компенсаторні механізми щодо тарифу на розподіл, інакше бюрократичні рішення можуть зупинити децентралізацію енергетики.

Нагадаємо, тарифи на розподіл природного газу для Операторів газорозподільних мереж на 2026 рік планують підвищити з 1 квітня 2026 року. Для населення діятиме мораторій.