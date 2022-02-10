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    Американська конгресвумен переплутала гестапо з гаспачо

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    Марджорі Грін звинуватила спікерку палати представників США у створенні &laquo;поліції гаспачо&raquo;, маючи на увазі гестапо - Американська конгресвумен переплутала гестапо з гаспачо
    Марджорі Грін звинуватила спікерку палати представників США у створенні «поліції гаспачо», маючи на увазі гестапо
    скріншот з відео

    У Twitter користувачі почали жартувати, що інтерв'ю не варто давати на голодний шлунок

    Конгресвумен США від Республіканської партії Марджорі Грін звинуватила спікерку палати представників США Ненсі Пелосі у створенні «поліції гаспачо», маючи на увазі гестапо. Її слова пролунали в інтерв'ю телеканалу Real America у четвер, 10 лютого.

    Говорячи про дії Пелосі, Грін переплутала гестапо з холодним супом: вона назвала стеження, яким нібито займається спікерка палати представників, поліцією гаспачо.

    У Twitter користувачі почали жартувати, що інтерв'ю не варто давати на голодний шлунок.

    Своєю чергою, сама Грін пожартувала про те, що шпигуни потраплять у «гуляш» – англійською це слово за звучанням подібне до слова ГУЛАГ.

    До слова, папуга із Зеленським потрапив у прямий етер та розмішив глядачів (відео).

    Нагадаємо, під час прямого етеру донька народного депутата від фракції «Батьківщина» Сергія Євтушка влізла в кадр та всіх розсмішила.

    У США із ведучою в прямому етері трапився курйоз. Ведуча прогнозу погоди Дженніфер МакДермед на американському телеканалі Fox 9 в штаті Міннеаполіс не змогла втриматися від сміху, коли помітила, що на екрані стався курйозний технічний збій. У прямому етері на карті ззаду неї почали з’являтися безліч її «клонів» – це були стоп-кадри, що наклалися на екран.

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    Теги: історія США політика їжа гумор
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    Американська конгресвумен переплутала гестапо з гаспачо