Американська конгресвумен переплутала гестапо з гаспачо

Конгресвумен США від Республіканської партії Марджорі Грін звинуватила спікерку палати представників США Ненсі Пелосі у створенні «поліції гаспачо», маючи на увазі гестапо. Її слова пролунали в інтерв'ю телеканалу Real America у четвер, 10 лютого.

Говорячи про дії Пелосі, Грін переплутала гестапо з холодним супом: вона назвала стеження, яким нібито займається спікерка палати представників, поліцією гаспачо.

У Twitter користувачі почали жартувати, що інтерв'ю не варто давати на голодний шлунок.

Gazpacho police? This is exactly why you should never do an interview on an empty stomach. #gazpachopolice pic.twitter.com/lFZc72lQmD