Головна Країна Політика
search button user button menu button

У бою під Авдіївкою загинув депутат Миргородської міськради Анатолій Карбан

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У бою під Авдіївкою загинув депутат Миргородської міськради Анатолій Карбан
Анатолій Карбан після повномасштабного вторгнення взяв до рук зброю та пішов захищати Батьківщину
фото з відкритих джерел

У чоловіка залишились доньки та дружина

Сьогодні, 14 квітня, стало відомо про загибель депутата Миргородської міської ради від «Європейської Солідарності» Анатолія Карбана. Про це повідомила Полтавська територіальна організація партії «Європейська Солідарність».

«Страшна втрата, в яку ми досі не можемо повірити», – йдеться в повідомленні.

У бою під Авдіївкою загинув депутат Миргородської міськради Анатолій Карбан фото 1

Анатолій Карбан загинув у бою в районі Авдіївки у Донецькій області. Депутат після повномасштабного вторгнення РФ на територію України взяв до рук зброю та пішов захищати Батьківщину.

«Анатолій Євгенович, як педагог, зростив не одну сотню дітей, прищеплюючи їм любов до рідного краю та до України...Лише нещодавно ми всі переживали, коли Анатолій Євгенович потрапив під ворожий обстріл та дивом лишився живим. На жаль, ворожі снаряди цього разу не лишили шансу», – зазначили партійці.

У бою під Авдіївкою загинув депутат Миргородської міськради Анатолій Карбан фото 2

У чоловіка залишились доньки та дружина.

«Вічна слава Герою! Назавжди в наших серцях. Не пробачимо», – заявили у «Європейській солідарності».

Нагадаємо, триває 415-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби було відбито 49 ворожих атак. 

Теги: депутат Європейська солідарність Донеччина війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У службовиці була можливість виїхати, бо жінок тоді відпускали до дітей, але вона відмовилась
Хвилина мовчання: згадаймо медикиню Юлію Зубченко, яка загинула на «Азовсталі»
12 квiтня, 09:00
Василь Поліщук загинув через два дні після свого 27-го Дня народження
Хвилина мовчання: згадаймо майданівця Василя Поліщука, який загинув рятуючи побратимів
Сьогодні, 09:00
У районі Бахмута ворог втратив вбитими та пораненими майже 4500 «вагнерівців» та військовослужбовців регулярних збройних сил
Скільки окупантів загинули поблизу Бахмута за останні два тижні: дані Генштабу
Вчора, 15:05

Політика

Подарунки на річницю. Порошенко привіз техніку артилеристам, які потопили «Москву»
Подарунки на річницю. Порошенко привіз техніку артилеристам, які потопили «Москву»
Новоспечена нардепка від «ЄС» розповіла, чим хоче зайнятися в Раді
Новоспечена нардепка від «ЄС» розповіла, чим хоче зайнятися в Раді
У бою під Авдіївкою загинув депутат Миргородської міськради Анатолій Карбан
У бою під Авдіївкою загинув депутат Миргородської міськради Анатолій Карбан
Конституційний суд взявся за перевірку «Харківських угод»
Конституційний суд взявся за перевірку «Харківських угод»
Зеленський відповів на петицію про запровадження статевого виховання в освіті
Зеленський відповів на петицію про запровадження статевого виховання в освіті
У ЗСУ є кілька варіантів розвитку подій на фронті – Данілов
У ЗСУ є кілька варіантів розвитку подій на фронті – Данілов

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Китай схвалив надання летальної зброї РФ – Washington Post
8188
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7987
Який прибуток приносила Лавра Московському патріархату: Ткаченко назвав шокуючі цифри
6006
Ракетні атаки на Великдень: ЗСУ попередили громадян (відео)
5198
Негода в Україні: на Черкащині евакуація, Кременчуцька ГЕС готується до води з Білорусі (фото)
4872
Дві українки увійшли до списку найвпливовіших людей світу

Новини

Ракетні атаки на Великдень: ЗСУ попередили громадян (відео)
Сьогодні, 07:41
Важкі бої за Бахмут: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
Сьогодні, 07:01
Розмінування України. Стартував важливий проєкт із залученням передових технологій
Сьогодні, 03:26
У Тернополі на полицях супермаркетів виявлено небезпечний продукт (фото)
Сьогодні, 02:57
У Мелітополі пролунав вибух та чути звуки стрілянини (відео)
Вчора, 23:06
Ще одна країна надасть $3,5 млрд підтримки для України
Вчора, 17:26

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту