У бою під Авдіївкою загинув депутат Миргородської міськради Анатолій Карбан

Анатолій Карбан після повномасштабного вторгнення взяв до рук зброю та пішов захищати Батьківщину

У чоловіка залишились доньки та дружина

Сьогодні, 14 квітня, стало відомо про загибель депутата Миргородської міської ради від «Європейської Солідарності» Анатолія Карбана. Про це повідомила Полтавська територіальна організація партії «Європейська Солідарність».

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«Страшна втрата, в яку ми досі не можемо повірити», – йдеться в повідомленні.

Анатолій Карбан загинув у бою в районі Авдіївки у Донецькій області. Депутат після повномасштабного вторгнення РФ на територію України взяв до рук зброю та пішов захищати Батьківщину.

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«Анатолій Євгенович, як педагог, зростив не одну сотню дітей, прищеплюючи їм любов до рідного краю та до України...Лише нещодавно ми всі переживали, коли Анатолій Євгенович потрапив під ворожий обстріл та дивом лишився живим. На жаль, ворожі снаряди цього разу не лишили шансу», – зазначили партійці.

У чоловіка залишились доньки та дружина.

«Вічна слава Герою! Назавжди в наших серцях. Не пробачимо», – заявили у «Європейській солідарності».

Нагадаємо, триває 415-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби було відбито 49 ворожих атак.