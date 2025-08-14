Найбільший терорист сучасності летить до цитаделі демократії

Терорист боїться...

Зараз на очах усього світу найбільший терорист сучасності (поряд з яким будь-який Бін Ладен – Санта-Клаус) летить на літаку до США, аби там ручкатися з «лідером демократичного світу».

І весь світ спостерігає за цим онлайн. Ну а що такого? Просто терорист і агресор їде до «цитаделі демократії». Зрозуміло, ні в кого в голову не прийде цей літак збити. Бо «правопорядок», «дипломатія» і міжнародне право. Воно надійно захищає терористів. Турбується про їхній спокій і міцний сон.

Хоча сам терорист боїться. Він знає, скільки дронів зараз летить по території європейської частини його імперії. Пам'ятає про операцію «Павутина», яка, мабуть, і досі є його страшним сном. Там ще дрони вилітають з автомобілів біля кремлівських стін. Про ураження НПЗ. Про ліквідації генералів та інших відомих діячів від СБУ та ГУР.

Тому тікає з європейської частини до Америки. Там «прикриють» надійні партнери. Не дадуть щось погане йому зробити.

Завтра ми всі побачимо купу фото і відео на тему, як «головний демократ» та «головний автократ» мило спілкуються. Можливо, навіть обміняються жартами. У терориста, мабуть, є якісь «домашні заготовки». Щось про дідуся і бабусю. Мабуть, буде смішно.

Їм.

Коротше кажучи, побачимо свято деградації у прямому ефірі. Але цікаве інше. У нас ще знайдуться ті, хто будуть розказувати про якісь «західні цінності» і «цивілізований світ»? Мені справді дуже цікаво буде почитати, що вони писатимуть та розказуватимуть. Які висуватимуть аргументи.