Головна Думки вголос Петро Олещук
search button user button menu button
Петро Олещук Політолог

Найбільший терорист сучасності летить до цитаделі демократії

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Терорист боїться...

Зараз на очах усього світу найбільший терорист сучасності (поряд з яким будь-який Бін Ладен – Санта-Клаус) летить на літаку до США, аби там ручкатися з «лідером демократичного світу».

І весь світ спостерігає за цим онлайн. Ну а що такого? Просто терорист і агресор їде до «цитаделі демократії». Зрозуміло, ні в кого в голову не прийде цей літак збити. Бо «правопорядок», «дипломатія» і міжнародне право. Воно надійно захищає терористів. Турбується про їхній спокій і міцний сон.

Хоча сам терорист боїться. Він знає, скільки дронів зараз летить по території європейської частини його імперії. Пам'ятає про операцію «Павутина», яка, мабуть, і досі є його страшним сном. Там ще дрони вилітають з автомобілів біля кремлівських стін. Про ураження НПЗ. Про ліквідації генералів та інших відомих діячів від СБУ та ГУР.

Тому тікає з європейської частини до Америки. Там «прикриють» надійні партнери. Не дадуть щось погане йому зробити.

Завтра ми всі побачимо купу фото і відео на тему, як «головний демократ» та «головний автократ» мило спілкуються. Можливо, навіть обміняються жартами. У терориста, мабуть, є якісь «домашні заготовки». Щось про дідуся і бабусю. Мабуть, буде смішно.

Їм.

Коротше кажучи, побачимо свято деградації у прямому ефірі. Але цікаве інше. У нас ще знайдуться ті, хто будуть розказувати про якісь «західні цінності» і «цивілізований світ»? Мені справді дуже цікаво буде почитати, що вони писатимуть та розказуватимуть. Які висуватимуть аргументи.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: переговори Дональд Трамп путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

головна мета переговорів Трампа з Путіним – це ’ясування позицій і отримання повної інформації перед ухваленням рішень
Подробиці зустрічі Трампа та Путіна, вибухи у Росії: головне за ніч
Вчора, 05:53
Ціни на нафту піднялися
Торгове перемир'я США й Китаю. Як відреагували світові ціни на нафту
12 серпня, 09:52
Трамп підписав указ
Трамп відтермінував указом запровадження тарифів для Китаю
12 серпня, 04:39
Переговорні гойдалки. Що відомо
Переговорні гойдалки. Що відомо
7 серпня, 20:16
Під час переговорів політики говорили про війну в Україні та стратегічне партнерство
«Дуже продуктивна зустріч». Трамп прокоментував переговори Віткоффа з Путіним
6 серпня, 20:13
Третій раунд переговорів між Росією та Україною відбувся 23 липня в Стамбулі
Росія готова продовжити переговори з Україною – заява МЗС
31 липня, 10:23
Трамп займається шахрайством на полі для гольфу
Трамп погорів на шахрайстві під час гри в гольф (відео)
29 липня, 08:10
Стівен Кольбер – один з найпослідовніших критиків Дональда Трампа в американському ефірі
В США закривають вечірнє шоу з популярним ведучим через критику та жарти про Трампа
19 липня, 02:27
Італія сприятиме логістиці для Києва, але не постачатиме зброю
Італія слідом за Францією відмовиться від закупівлі зброї США для України
17 липня, 09:20

Петро Олещук

Найбільший терорист сучасності летить до цитаделі демократії
Найбільший терорист сучасності летить до цитаделі демократії
Операція «Павутина». Чи потрібні ще додаткові «карти» для Трампа?
Операція «Павутина». Чи потрібні ще додаткові «карти» для Трампа?
Ось так «прекрасно» закінчуються вояжі Віткоффа до Москви
Ось так «прекрасно» закінчуються вояжі Віткоффа до Москви
Психологія російської імперії – брехня, маніпуляції та війна за «мир»
Психологія російської імперії – брехня, маніпуляції та війна за «мир»
Крим завжди був лише інструментом для Путіна
Крим завжди був лише інструментом для Путіна
Чому серйозна поразка РФ лякає США?
Чому серйозна поразка РФ лякає США?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
28K
Кабмін пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації: кого стосується
8756
Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук
3244
МЗС Росії зробило заяву про територіальні вимоги
2593
Жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса за неймовірну колекцію: вона збирала її 50 років

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua