Що найцікавіше в історії з Навроцьким?

В Україні купа речей названо на честь героїв УПА. Наприклад, вулиць. Їх десятки в українських містах. Це навіть у «Вікіпедії» є. І їх наявність нікого не хвилювала.

Тобто, тут президент Польщі просто «доколупався» до рандомної назви зі згадкою УПА. Складається враження, що він просто запитав у чату GPT «що там українці останнього назвали на честь УПА», і ткнув пальцем у перший результат.

Очевидно, тут явно просто треба було «доколупатися». При чому, важливо було доколупатися як до України, так до євроінтеграції, а також особисто до Зеленського. А хто у нас це все не любить?

Тепер декілька фактів. Після провалу Орбана президент Трамп дуже полюбив президента Навроцького. Постійно його хвалить у соцмережах, пише, що «перекидає 5000 американських військовослужбовців до Польщі, бо Польща обрала президентом Навроцького».

А тут ще і США «дарують» Польщі ліцензію на виробництво ракет для «Петріоту». А це взагалі нечувана щедрість, про яку Україна і мріяти не може.

Знаючи наших американських друзів, це ніколи не буває просто так. Це має свою ціну. Скидається на те, що після втрати Орбана новим «Орбаном» у своїй голові Трамп призначив якраз Навроцького. І зараз щедро його «обдаровує», розраховуючи на жести у відповідь. Які це можуть бути жести? Підрив ЄС, блокування будь-якої допомоги для України.

До речі, цікавий факт. 15 березня цього року Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вихід країни з Європейського Союзу (так званий Polexit) є реальною загрозою. За його словами, цього прагнуть праві опозиційні сили, а президент Кароль Навроцький є їхнім покровителем.

Так що, очевидно, у справі «підриву ЄС», про що регулярно говорить Трамп, Навроцький дійсно може бути для нього корисним союзником.

Ну і зайвий раз «наїхати» на Зеленського, мабуть, теж цілком було б до вподоби Трампу. Думаю, мотивація Навроцького цілком прагматична. Він хоче «сподобатися Трампу», ну і потішити власний «правий» електорат.

Думаю, він щиро вважає це цілком «патріотичним», бо якщо Трамп буде задоволений, то він «захистить Польщу». Тому треба знову нападати на Україну.

Не відстануть від нас американці, бо «друга Владіміра» обстрілюємо. Нафту йому вибиваємо. От позавчора СБУ уразила стратегічну російську НПС «Ярославль-3» та газовий термінал у порту «Темрюк».

Не дуже помітно на загальному «бавовняному» тлі, але це частина системної роботи з вибивання російського нафтового "кільця". Це не просто точки – це частина нафто-кровоносної системи РФ. Тому з часом нафти у них ставатиме все менше, а американці так старалися, щоб її було на ринку більше, уже третій раз знімають санкції з російської нафти на місяць.

А тут ще і заявка на вітчизняну балістику. Дуже, дуже сильно нас не люблять. Дуже, дуже багатьом ми заважаємо. Самим фактом свого існування. От уже кілька років.

Не відстануть від нас американці. Будуть заходити з усіх сторін і тиснути у будь-який спосіб. Знаходячи для цього відповідних союзників.

Треба ж «російських друзів» знову рятувати, а їм зараз непросто. Думаю, з часом на нас чекатимуть і не такі «кульбіти».