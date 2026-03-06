Головна Думки вголос Петро Олещук
Антиукраїнська істерія Орбана. До чого готуватися?

Орбан і росіяни вигадали схему виборчої кампанії
колаж: glavcom.ua/фото: reuters.com

Що відбувається в Угорщині, і до чого тут Україна

Трохи про політтехнологічний вимір того, що відбувається в Угорщині, і до чого тут Україна.

Бачу купу різного «мотлоху» та «вагомих коментарів» з боку «серйозних людей», які оцінюють дії українського президента. Нехай собі граються, але я хотів би зробити декілька зауважень.

Орбан тримався при владі так довго тому, що уміло використовував дві теми: 1) ресентимент угорської нації щодо «втраченої імперії», що підживлював шовінізм на адресу сусідів Угорщини; 2) страх консервативного електорату угорської провінції перед «європейськими цінностями».

Усі, загалом, прекрасно знали, що Орбан розвів страшну корупцію та довів одну з провідних економік Східної Європи до стану кризи, але залякування «євро-геями» та Соросом працювало (як і маніпуляції нарізкою виборчих округів), і Орбан зберігав владу.

Що змінилося? Зʼявився новий лідер опозиції – Петер Мадяр. Він сам був в орбанівський партії, але згодом вийшов і почав критикувати владу. Критикувати за найочевидніше – за корупцію і повне моральне розкладання. При цьому, політично платформа Мадяра не те щоб радикально відрізняється від орбанівської. Хіба, мабуть, не настільки антиєвропейська.

Ну і це і створило найбільші проблеми для Орбана. Опонує йому такий самий Орбан. Тільки молодший, трохи більш проєвропейський, підтягнутий та не повʼязаний з настільки небаченою корупцією. У Мадяра ніхто не знайшов власного палацу, записаного на підставних осіб, як це є в Орбана.

Тому Орбан стрімко почав летіти до поразки, яка для нього могла означати не лише втрату влади, але і можливість заїхати до вʼязниці. А у нього є і зобовʼязання перед «російськими друзями», які треба виконувати. Тому друзі прийшли на допомогу, і зараз «російські політтехнологи» інтенсивно працюють на Орбана.

Орбан і росіяни вигадали наступну схему виборчої кампанії. Ніби-то Орбан протистоїть Брюсселю, який хоче знищити угорський суверенітет, та Києву, який хоче втягнути Угорщину у війну. І наскільки б абсурдно це не звучало, це цілком «робоча» схема.

Відповідно, Мадяра оголошують «агентом Києва», заліплюючи всю Угорщину плакатами з обличчями Мадяра і Зеленського.
Показово, що сам Мадяр ніколи нічого особливо «проукраїнського» не заявляв. Лише формально засуджував російську агресію. Ніяким «проукраїнським» політиком він не є. Просто не одержує гроші від росіян, як Орбан.

Очевидно, що з боку росіян працюють «специфічні політтехнологи». Не виключено, що планується якийсь «рязанський цукор» ближче до дня голосування. Не даремно ж Орбан наказав захищати енергетичні обʼєкти від «українських дронів». Можна припустити, що найближчим часом там плануються вибухи, після яких знайдуть на місці «уламки українського дрона «Лютий». Зрештою, у РФ таких уламків більш ніж достатньо. Знайдуть. Коротко кажучи, єдина надія Орбана – нарощування антиукраїнської істерії і ототожнення Мадяра з Україною.

І що з цим робити? Вийти і сказати, що ти «не агент України»? І стати посміховиськом? Мовчати? І стати обʼєктом побиття? Для Мадяра важливо технологічно відмежуватися від України. Чому? По-перше, він реально з нею не повʼязаний. По-друге, вся орбанівська гра заснована на його ототожненні з Україною. Вибий цей аргумент, і все, орбанівська кампанія розвалиться. По-третє, якщо відверто, то в Угорщині «все прекрасно» з імперіалізмом і шовінізмом, тому українців там не любить чимала кількість електорату.

Тому не дивно, що Мадяр використав «пас» від українського президента, і «встав на захист Орбана». Того самого Орбана, який за місяць до цього у рамках кампанії зливав приватне відео Мадяра сексуального контексту. Як думаєте, чи сильно Мадяр «співчуває» Орбану? Думаю, не сильно. Це чиста політика, Мадяр відмежовується від навʼязуваного йому «українського дискурсу».

Скидається на те, що Зеленський щойно подарував Мадяру перемогу. Не те, щоб хтось має чекати за це «вдячність». Думаю, не треба чекати від Мадяра чогось надзвичайного. Зрештою, він претендує на лідерство у досить шовіністичній країні. Тому з ним на чолі Угорщини нас чекають заяви виразно антиукраїнського змісту, «захист угорської мови» і т.д. Але треба нам від Угорщини не так і багато. Просто щоб не було настільки виразної та ворожої протидії як за Орбана. З Мадяром хоча б є шанси.

Як підсумок. В Угорщині зараз дуже активна виборча кампанія. Ключова тема, яку просуває Орбан – антиукраїнська. Логічна відповідь опозиції – відмежування від України та повернення все у площину корупції влади та економічних проблем. Власне, нам байдуже, що вони там заявляють, головне, аби було сформовано більш-менш адекватний уряд, з яким можна було б хоч якось спілкуватися.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
