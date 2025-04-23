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Канада просить громадян певних професій повернутись додому із США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Канада просить громадян певних професій повернутись додому із США
Канада стимулюватиме повернення медиків на батьківщину
фото із відкритих джерел

Марк Карні звернувся до канадських лікарів та медсестрів, які живуть у США, із закликом «повернутися додому»

Лідер Ліберальної партії Марк Карні звернувся до канадських лікарів та медсестер, які живуть у США, із закликом «повернутися додому. Як передає «Главком», про це повідомило видання Vancouverok.

Карні зробив звернення 21 квітня, викладаючи свій план ліквідації «розрухи» у канадській охороні здоров'я. У плани лібералів входить залучити тисячі нових лікарів із десятків країн.

Карні заявив, що уряд спростить визнання кваліфікацій і залучатиме талановитих фахівців з усього світу, зокрема канадських лікарів, які працюють у США. Тому що канадці чекають передусім на співвітчизників. До того ж ситуація в охороні здоров'я поки що не покращується.

Нещодавно було оприлюднено шокуючі цифри: за рік у чергах до медиків померло понад 74 тис. мешканців Канади. Щоправда, Карні не сказав, як і чим його уряд збирається перебити вищу зарплатню у США. 

«Канадські медичні працівники, які практикують у США, дозвольте мені сказати таке. Якщо ви подумуєте про повернення в Канаду, то зараз найкращий час. Лікарні та клініки закриваються, тоді як потреби системи охорони здоров'я зростають. Ми повинні побороти цю тенденцію і розширити доступ до бригадного лікування. Настав час повертатися додому», – цитує канадська преса Карні, який виступив із пресконференцією в Університеті Острова Принца Едуарда в Шарлоттауні.

Нагадаємо, статистичне управління Канади опублікувало звіт щодо інфляції в країні та споживчих цін. Таких результатів не чекав ніхто з канадських аналітиків. Як повідомляє статистичне відомство Канади (StatCan), рівень інфляції у березні 2025 року знизився. Якщо у лютому він відзначився показником 2,7%, то березневий результат – 2,3%.

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Теги: США Канада партії Марк Карні

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