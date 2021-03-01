Анатолій Зленко був вчителем і наставником поколінь вітчизняних дипломатів

З глибоким сумом і почуттям особистого болю дізнався про те, що сьогодні вночі перестало битися серце Анатолія Максимовича Зленка. Класика української дипломатії. Одного з батьків-засновників дипломатії незалежної України.
Вчителя і наставника поколінь вітчизняних дипломатів. Патріота і професіонала, знання і досвід якого і сьогодні залишаються надійною основою для подальшого розвитку української дипломатичної служби.
Мої найщиріші співчуття рідним і близьким Анатолія Максимовича. Всім тим, хто його знав, хто з ним працював, і хто за ним невимовно сумуватиме. Вічна пам’ять!
Анатолій Зленко народився 2 червня 1938 року у смт Ставище Київської області.
Український дипломат, перший піністр закордонних справ України (1990-1994, 2000-2003).
1967 року закінчив Київський університет.
У 1967-1973 рр. – аташе, 2-й секретар відділу міжнародних організацій МЗС УРСР.
З березня 1973 р. – співробітник Секретаріату ЮНЕСКО в Парижі.
З 1979 р. – радник відділу міжнародних організацій у справах ЮНЕСКО МЗС УРСР.
З жовтня 1983 р. по березень 1987 р. – Постійний Представник УРСР при ЮНЕСКО.
З квітня 1987 р. – заступник міністра, з липня 1989 р. по липень 1990 р. – перший заступник міністра закордонних справ УРСР.
З липня 1990 р. по 25 серпня 1994 р. – міністр закордонних справ України.
З вересня 1994 р. по вересень 1997 р. – Постійний представник України при ООН.
З 19 вересня 1997 р. по жовтень 2000 р. – Посол України у Французькій Республіці.
З 19 вересня 1997 р. по 17 жовтня 2000 р. – Постійний представник України при ЮНЕСКО.
З 14 квітня 1998 р. по 17 жовтня 2000 р. Надзвичайний і Повноважний Посол України в Португальській Республіці.
З жовтня 2000 р. по вересень 2003 р. – міністр закордонних справ України.
З жовтня 2003 р. – радник президента України з міжнародних питань.
З грудня 2003 р. – представник України в Комісії ООН з прав людини.
З 2010 року займав посаду декана факультету міжнародних відносин Київського славістичного університету.
Автор 100 праць на міжнародну тематику.
Своє останнє інтерв'ю дипломат у 2014 році дав «Главкому».
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Джерело: блог Петра Порошенка
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