Десять порад, які допоможуть перейти на українську мову

Спілкуйтеся українською. І не бійтеся та не соромтеся помилок. Це – принцип вивчення будь-якої мови

Передайте мову дітям, і вона житиме вічно

Сьогодні День української писемності та мови. Важливий день для кожного українця.

До 1997 я майже не говорив українською. На Одещині, де народився, в селі у бабусі спілкувалися суржиком. У Києві, у Києві! в університеті викладали лише російською.

Моя українська – мій свідомий вибір. Вибір на користь рідної мови, зроблений у доволі зрілому віці. Повернутися до джерел ніколи не пізно. Опановуйте українську, хто ще цього не зробив.

Пропоную кілька порад, які допоможуть перейти на українську: 1. Встановіть українську основною в операційній системі свого комп’ютера, на смартфоні. 2. У соцмережах підпишіться на українськомовні сторінки та блогерів. 3. Не слухайте міністрів, які не читають книжок. Читайте багато, і читайте українською. 4. Спілкуйтеся українською. І не бійтеся та не соромтеся помилок. Це – принцип вивчення будь-якої мови. 5. Дивіться українськомовні фільми, серіали. 6. Слухайте більше української музики. 7. Почніть писати українською. 8. Діліться своїми успіхами з рідними та друзями. 9. Вивчайте мову через нові захоплення. 10. Купуйте дітям українськомовні книжки. Передайте мову дітям, і вона житиме вічно. Ми прийняли багато законів на підтримку української мови. Але сила мови не в законах, а в її носіях. Дедалі більше українців вчать мову і свідомо на неї переходять. У нашої мови, у нашої країни – велике майбутнє!

Джерело: блог Петра Порошенка

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