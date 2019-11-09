Десять порад, які допоможуть перейти на українську мову
Передайте мову дітям, і вона житиме вічно
Сьогодні День української писемності та мови. Важливий день для кожного українця.
До 1997 я майже не говорив українською. На Одещині, де народився, в селі у бабусі спілкувалися суржиком. У Києві, у Києві! в університеті викладали лише російською.
Моя українська – мій свідомий вибір. Вибір на користь рідної мови, зроблений у доволі зрілому віці. Повернутися до джерел ніколи не пізно. Опановуйте українську, хто ще цього не зробив.
Пропоную кілька порад, які допоможуть перейти на українську:
1. Встановіть українську основною в операційній системі свого комп’ютера, на смартфоні.
2. У соцмережах підпишіться на українськомовні сторінки та блогерів.
3. Не слухайте міністрів, які не читають книжок. Читайте багато, і читайте українською.
4. Спілкуйтеся українською. І не бійтеся та не соромтеся помилок. Це – принцип вивчення будь-якої мови.
5. Дивіться українськомовні фільми, серіали.
6. Слухайте більше української музики.
7. Почніть писати українською.
8. Діліться своїми успіхами з рідними та друзями.
9. Вивчайте мову через нові захоплення.
10. Купуйте дітям українськомовні книжки.
Передайте мову дітям, і вона житиме вічно.
Ми прийняли багато законів на підтримку української мови. Але сила мови не в законах, а в її носіях. Дедалі більше українців вчать мову і свідомо на неї переходять. У нашої мови, у нашої країни – велике майбутнє!
Джерело: блог Петра Порошенка