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    Думки вголос

    Десять порад, які допоможуть перейти на українську мову

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    • Розсилка
    Спілкуйтеся українською. І не бійтеся та не соромтеся помилок. Це &ndash; принцип вивчення будь-якої мови - Десять порад, які допоможуть перейти на українську мову
    Спілкуйтеся українською. І не бійтеся та не соромтеся помилок. Це – принцип вивчення будь-якої мови

    Передайте мову дітям, і вона житиме вічно

    Сьогодні День української писемності та мови. Важливий день для кожного українця.

    До 1997 я майже не говорив українською. На Одещині, де народився, в селі у бабусі спілкувалися суржиком. У Києві, у Києві! в університеті викладали лише російською.

    Моя українська – мій свідомий вибір. Вибір на користь рідної мови, зроблений у доволі зрілому віці. Повернутися до джерел ніколи не пізно. Опановуйте українську, хто ще цього не зробив.

    Пропоную кілька порад, які допоможуть перейти на українську:

    1. Встановіть українську основною в операційній системі свого комп’ютера, на смартфоні.

    2. У соцмережах підпишіться на українськомовні сторінки та блогерів.

    3. Не слухайте міністрів, які не читають книжок. Читайте багато, і читайте українською.

    4. Спілкуйтеся українською. І не бійтеся та не соромтеся помилок. Це – принцип вивчення будь-якої мови.

    5. Дивіться українськомовні фільми, серіали.

    6. Слухайте більше української музики.

    7. Почніть писати українською.

    8. Діліться своїми успіхами з рідними та друзями.

    9. Вивчайте мову через нові захоплення.

    10. Купуйте дітям українськомовні книжки.

    Передайте мову дітям, і вона житиме вічно.

    Ми прийняли багато законів на підтримку української мови. Але сила мови не в законах, а в її носіях. Дедалі більше українців вчать мову і свідомо на неї переходять. У нашої мови, у нашої країни – велике майбутнє!

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    українці українська мова
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