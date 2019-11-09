П’ятий президент України запропонував 10 порад, як перейти на рідну мову



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Порошенко зі школярами прифронтової Авдіївки

Сьогодні День української писемності та мови. Важливий день для кожного українця

В зв’язку з цим п’ятий президент Петро Порошенко на своєму каналі у мережі Telegram дав кілька порад, які допоможуть перейти на українську.

За словами політика, йому теж вже у дорослому віці довелося вчитися вільному спілкуванню державною мовою.

«До 1997 я майже не розмовляв українською. На Одещині, де народився, в селі у бабусі спілкувалися суржиком. У Києві (у Києві!) в університеті викладали лише російською.

Моя українська – свідомий вибір, зроблений у доволі зрілому віці. Повернутися до джерел ніколи не пізно», – наголосив Порошенко.

Поради:

1. Встановіть українську основною на комп’ютері і на смартфоні.

2. У соцмережах підпишіться на українськомовні сторінки та блогерів.

3. Не слухайте міністрів, які не читають книжок. Читайте багато, і читайте українською.

4. Спілкуйтеся українською. І не бійтеся та не соромтеся помилок.

5. Дивіться українськомовні фільми, серіали.

6. Слухайте більше української музики.

7. Почніть писати українською.

8. Діліться своїми успіхами з рідними та друзями.

9. Вивчайте мову через нові захоплення.

10. Купуйте дітям українськомовні книжки.

«Передайте мову дітям, і вона житиме вічно», – підсумував Порошенко.