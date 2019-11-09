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    Суспільство

    П’ятий президент України запропонував 10 порад, як перейти на рідну мову

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    <p>Порошенко зі школярами прифронтової Авдіївки</p> - П’ятий президент України запропонував 10 порад, як перейти на рідну мову

    Порошенко зі школярами прифронтової Авдіївки

    Сьогодні День української писемності та мови. Важливий день для кожного українця

    В зв’язку з цим п’ятий президент Петро Порошенко на своєму каналі у мережі Telegram дав кілька порад, які допоможуть перейти на українську.

    За словами політика, йому теж вже у дорослому віці довелося вчитися вільному спілкуванню державною мовою.

    «До 1997 я майже не розмовляв українською. На Одещині, де народився, в селі у бабусі спілкувалися суржиком. У Києві (у Києві!) в університеті викладали лише російською.

    Моя українська – свідомий вибір, зроблений у доволі зрілому віці. Повернутися до джерел ніколи не пізно», – наголосив Порошенко.

    Поради:

    1. Встановіть українську основною на комп’ютері і на смартфоні.

    2. У соцмережах підпишіться на українськомовні сторінки та блогерів.

    3. Не слухайте міністрів, які не читають книжок. Читайте багато, і читайте українською.

    4. Спілкуйтеся українською. І не бійтеся та не соромтеся помилок.

    5. Дивіться українськомовні фільми, серіали.

    6. Слухайте більше української музики.

    7. Почніть писати українською.

    8. Діліться своїми успіхами з рідними та друзями.

    9. Вивчайте мову через нові захоплення.

    10. Купуйте дітям українськомовні книжки.

    «Передайте мову дітям, і вона житиме вічно», – підсумував Порошенко.

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    Петро Порошенко політика українська мова президент
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