П’ятий президент України запропонував 10 порад, як перейти на рідну мову
Порошенко зі школярами прифронтової Авдіївки
Сьогодні День української писемності та мови. Важливий день для кожного українця
В зв’язку з цим п’ятий президент Петро Порошенко на своєму каналі у мережі Telegram дав кілька порад, які допоможуть перейти на українську.
За словами політика, йому теж вже у дорослому віці довелося вчитися вільному спілкуванню державною мовою.
«До 1997 я майже не розмовляв українською. На Одещині, де народився, в селі у бабусі спілкувалися суржиком. У Києві (у Києві!) в університеті викладали лише російською.
Моя українська – свідомий вибір, зроблений у доволі зрілому віці. Повернутися до джерел ніколи не пізно», – наголосив Порошенко.
Поради:
1. Встановіть українську основною на комп’ютері і на смартфоні.
2. У соцмережах підпишіться на українськомовні сторінки та блогерів.
3. Не слухайте міністрів, які не читають книжок. Читайте багато, і читайте українською.
4. Спілкуйтеся українською. І не бійтеся та не соромтеся помилок.
5. Дивіться українськомовні фільми, серіали.
6. Слухайте більше української музики.
7. Почніть писати українською.
8. Діліться своїми успіхами з рідними та друзями.
9. Вивчайте мову через нові захоплення.
10. Купуйте дітям українськомовні книжки.
«Передайте мову дітям, і вона житиме вічно», – підсумував Порошенко.