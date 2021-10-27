Україна згадує жертв страшного злочину НКВС в урочищі Сандармох

Сандармох – це пам’ять про страшний злочин проти людства. А злочини проти людяності не мають терміну давності

Сьогодні ми з глибоким сумом згадуємо одну з трагічних сторінок історії – 84 роки тому в урочищі Сандармох кати НКВС розпочали масові розстріли в’язнів. І це місце навіки стало страшним символом Великого терору.

Найбільшу групу ув’язнених – 1 111 людей було вбито впродовж п’яти днів, з 27 жовтня по 4 листопада 1937 року. В ці дні сталінська машина смерті працювала з особливою жорстокістю: кати безжально розстрілювали в’язнів, щоб вислужитись перед владою до 20-річчя Жовтневої революції. Загалом урочище стало останньою адресою для 9 500 осіб 58 національностей і 9 релігійних конфесій.

Серед жертв тих осінніх розстрілів були понад 300 українців. Ті, кого у підручниках називають цвітом національної інтелігенції: Лесь Курбас, Микола Куліш, Микола Зеров, Марко Вороний, Валер'ян Підмогильний, Сергій Грушевський, Володимир Чехівський, Антін, Остап і Богдан Крушельницькі, Павло Филипович, Олекса Влизько, Валер'ян Поліщук, Григорій Епік, Олекса Слісаренко, Михайло Яловий та інші. Такою високою стала ціна української боротьби з тоталітарним режимом.

Сандармох – це пам’ять про страшний злочин проти людства. А злочини проти людяності не мають терміну давності.

Пам’ятаємо…

Джерело: блог Петра Порошенка

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