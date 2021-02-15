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    Думки вголос

    У Росії вже ніхто особливо не хоче «такого як Путін»

    • Іван Преображенський

      Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

    •  glavcom.ua
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    У Росії вже ніхто особливо не хоче «такого як Путін»

    Учасників акцій на підтримку президента Росії збирають погрозами або обманом

    Мовою оригіналу

    Флешмоб в поддержку Владимира Путина начался по всей России и даже в Абхазии в конце января. Были сняты десятки роликов, но резонанс они вызвали куда более скромный, чем протестные акции. Теперь ходят слухи, что Кремль дал команду флешмоб сворачивать. В чем причина пропагандистского отступления?

    От Абхазии до Дальнего Востока

    Все началось с частной инициативы. Правда, не какой-нибудь группы политически активных граждан, а одного бизнесмена, владельца компании «Сима-ленд» Андрея Симановского. Судя по тому, что о нем пишут, это распространенный тип российского предпринимателя, который считает своих сотрудников почти крепостными. Вот он и велел им построиться колоннами и выражать глубокую любовь и поддержку Владимиру Путину.

    Не знаю, были ли последующие акции и публикации в СМИ результатом команды из администрации президента, как пишут некоторые СМИ, но верится в это легко. Холопство и отсутствие воображения все чаще характеризует псевдопатриотические акции, организованные по команде Кремля. В общем, как в стиле советской газетной передовицы написала «Российская газета»: «Заводчане, волонтеры, спортсмены, сотрудники крупных предприятий и просто неравнодушные граждане записывают видеообращения к Владимиру Путину со словами благодарности...»

    Одна только маленькая деталь: оказалось, что так же, как и сотрудников «Сима-ленд», участников большинства «пропутинских» акций собрали против их желания. Некоторые фальшивые флешмобы проводили по приказу, как обычно автобусами свозят людей «за отгул» в Москву на провластные митинги из соседних областей.

    Но интереснее другие – те, на которые заманивали обманом, как утверждают СМИ со слов самих участников. По мне, так лучший пример – волгоградский, где народ приглашали сняться в новом клипе группы «Любэ» на Мамаевом кургане. Не секрет, что эту группу любит и Владимир Путин. На самом же деле «съемки клипа» оказались бесплатной акцией в поддержку президента. У прокромлевских псевдопатриотов, судя по всему, даже мысли не возникло, что их акция на Мамаевом кургане – это в прямом смысле слова пиар на крови и самое настоящее оскорбление памяти героев обороны Сталинграда.

    Путинистам закон не писан

    Нет сомнений в том, что пропутинские акции являются нарушением действующего законодательства и противоречат карантинным мерам. Но это их организаторам нимало не мешает. Пока оппозиционеры сидят по спецпреемникам за нарушение «эпидемиологических правил», Госдума повышает штрафы за участие в митингах и попытки защитить от полиции свои законные права, а еще «дрессирует» соцсети на выявление и удаление информации о протестах. Ну, а путинисты спокойно проводят свои флешмобы.

    Правда, не все. Фирма бизнесмена Симановского, который эту кашу и заварил, официально получила предупреждение от областного министерства общественной безопасности. И это тоже логично. Российские власти с подозрением относятся к любой низовой инициативы. Одно дело – провести митинг по звонку из Москвы. И совсем другое, – выйти, даже и в поддержку Путина, но по собственной инициативе. За такое могут и в «революционеры» записать. Потому что нечего выходить на улицу без приказа и лезть вперед губернатора или другого местного начальника.

    Саморазоблачение Кремля

    Путинский флешмоб продемонстрировал, что во многих регионах собрать массу людей на запись ролика в поддержку президента можно сейчас только силой или обманом. Если это была акция администрации президента, то она превратилась в сеанс саморазоблачения.

    Оказывается, уровень поддержки нынешнего политического режима резко снизился. Уже – как это было в 2002 году – никто особенно не хочет «такого как Путин». Упал его рейтинг и по сравнению с 2012 годом, когда власти без труда организовывали массовые красочные акции в поддержку Путина по всей стране, а рабочие «Уралвагонзавода» обещали приехать на своей продукции в Москву - протестующих на гусеницы наматывать.

    Так что, когда говорят, что после разгона январских протестных акций режим Владимира Путина «сидит на штыках» – это уже не преувеличение. Полицейское насилие и репрессивное законодательство – это фундамент нынешней власти. Надо только не забывать добавлять, что режим, помимо силы, держится также на тотальном обмане и изощренной пропаганде.

    Джерело: Deutsche Welle

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим Державна Дума
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