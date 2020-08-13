Хочете ковбаси, як у Білорусі?

Слухав сьогодні радіо...

Мовою оригіналу

В студию с беларуской активисткой дозванивались удивительные чупакабры, дикой помеси Вадима Рабиновича, Евгения Червоненко и Александра Дубинского. И все это коллективное бессознательное в один голос утверждало, что в Беларуси колбаса душистая, сгущенка сладкая и все если не по 2.80, то максимум по 5.40. Не забыли они про швейцарскую пенсию рядового беларуса в 180 долларов, отсутствие гей-парадов и присутствие дорог.

Короче, у Батьки выходит колхоз-миллионер, а мы галимый кооператив с руководителями – гнидами и ворами. Домайданились, а ведь при Януковиче колбаса вкусняшная намечалась, но Майдан остановил рост обнала...

Прямо так на государственном радио и говорили. Не скрывая имен и мест проживания. Телефоны записаны.

И стало мне благостно на душе от своих сограждан настолько, что захотелось, бл@ть, устроить им немного Беларуси. Когда за обзывание президента гнидой тебе дают 7 лет строгого режима, а перед этим отбивают почки. А если ты, тварь тупая, сделала это на радио в прямом эфире: то был западный провокатор и нет западного провокатора. Пошел на колбасу по 2.80.

Ну, вот честно, хочется открыть первую в Украине реалити-шоу тюрьму в Киеве на улице Урловской, где все эти любители Батьки будут заключены в однокомнатные коммунальные смарт квартиры. И с утра до вечера кормить их бесплатной докторской колбасой, мороженым и сгущенкой по ГОСТам СССР. А ночью в квартиры будет вырваться ОМОН и пи@дить этих ублюдков, пока колбаса по 2.80 из глаз не полезет. А утром снова кормить, ибо порядок в стране есть.

Кстати, беларуска сказала, что Лукашенку Батькой называют только в РФ и Украине, в Беларуси его так называет только Коля.

Джерело: блог Рауля Чилачави

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.