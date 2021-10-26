Як можна одночасно захоплюватися Сталіним та бути проти примусової вакцинації?

Вже традиційно виживуть найсильніші, найрозумніші та найудачливіші

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В последний раз я устраивал такой масштабный френдоцид году в 2014, когда ватники на ФБ писали про «адин народ, нас поссорили политики, вами правит США, геи на Майдане насилуют распятых мальчиков не брезгуя снегирями» и так далее.

Удивительно наблюдать как люди, которые имеют максимальный доступ к информации и первоисточникам, используют этот доступ для того чтобы найти советы «как правильно сжечь ведьму, если в городе оспа» или где купить настойку крысиной прямой кишки на имбире, если у тебя появились симптомы бубонной чумы?»

Иногда мне даже кажется, что современный уровень медицины и общий уровень развития цивилизации продлевает и спасает жизни слишком большому количеству нежизнеспособных особей. Разумеется никто не будет отрицать их положительный вклад в рост любой экономики. Кто-то же должен покупать крабовые палочки с вполне понятным составом из таблицы Менделеева, квартиры в термитниках, айфоны в кредит, бляхи из ЕС, битки из США и прочие статусные вещи.

Еше более удивительно, что свое конституционное право быть идиотами отстаивают не только голодранцы, но и люди вполне состоятельные и даже богатые. С респектабельными профессиями и дипломами, которые вроде бы прямо гарантируют знание основ биологии, истории и даже медицины.

Не знаю как вы назовете феномен, когда врачи истово верят в Бога, а церковные иерархи в израильскую и немецкую онкологию, но для меня это не просто очевидный кризис веры и в Бога и в Науку, но и показатель упадка цивилизации.

Нет никаких лагерей за и против. Нет необходимости в дискуссиях, спорах и даже агитационных кампаниях. Традиционно выживут самые сильные, умные и удачливые. Если Вы сильный, умный, удачливый, а к тому же никогда не пьянеет и не проигрываете в покер – то вы привиты и не в Украине. Для всех остальных игра началась и благодаря корейским кинематографистам вы знаете, чем закончится проигрыш.

P.S. И да, вместе со многими на ФБ я не могу взять в толк: как можно одновременно восхищаться Сталиным и быть против принудительной вакцинации?

Джерело: блог Рауля Чилачави

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