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Звіт антихристу. Мережу обурило фото Путіна із релігійними лідерами Росії

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Звіт антихристу. Мережу обурило фото Путіна із релігійними лідерами Росії
Фото: скріншот відео Главком

Путін провів у Кремлі зустріч з представниками релігійних об’єднань РФ. Фото цього спілкування яскраво демонструє ставлення диктатора до «духовних лідерів»

У середу, 25 жовтня, російський президент Володимир Путін зустрівся в Катерининській залі Кремля з представниками релігійних об'єднань Росії. Диктатор вирішив не зраджувати своїм традиціям та усівся на значній відстані від присутніх. Таке ставлення до патріарха Кирила, муфтіїв та рабинів помітив речник Київської Митрополії ПЦУ митрополит Євстратій (Зоря), назвавши це «огидним видовищем».

«Путін прийняв підлеглих у Кремлі. Гундяєв, муфтії, рабини та інші «відповідальні товариші» звітували антихристу про виконану роботу. Навіть естетично – огидне видовище», – написав Євстратій (Зоря).

Звіт антихристу. Мережу обурило фото Путіна із релігійними лідерами Росії фото 1

На публікованому фото зустрічі чітко видно реальне ставлення президента країни-агресора до «духовних лідерів» – Путін усівся на протилежному боці стола, якнайдалі від усіх присутніх. За спиною диктатора поміж колон розташувався також і охоронець, що додатково свідчить про відсутність будь-якої довіри з боку господаря Кремля.

Коментарі під публікацією влучно описують ставлення вірян до того, що відбувалось на зустрічі у Росії:

Звіт антихристу. Мережу обурило фото Путіна із релігійними лідерами Росії фото 2
Звіт антихристу. Мережу обурило фото Путіна із релігійними лідерами Росії фото 3
Звіт антихристу. Мережу обурило фото Путіна із релігійними лідерами Росії фото 4

У зустрічі взяв участь глава Російської православної церкви (РПЦ) патріарх Кирило. З-поміж представників РПЦ також були присутні керуючий справами Московської Патріархії митрополит Воскресенський Григорій та голова Синодального відділу із взаємин Церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда.

«Представники конфесій разом реалізують соціальні, благодійні проєкти, – ще раз повернуся до того, з чого почав, – надають підтримку учасникам спеціальної військової операції, їхнім близьким. Великий внесок наших традиційних релігій і у зміцнення сімейних цінностей, у патріотичне виховання молодих людей і, звісно, ​​у гармонійний розвиток міжнаціональних відносин на основі порозуміння та взаєморозуміння між людьми різних етносів, традицій, віросповідань», – заявив російський диктатор.

На зустрічі були присутні: голова Центрального духовного управління мусульман Росії верховний муфтій Талгат Таджуддін; голова Духовного управління мусульман РФерації, голова Ради муфтіїв Росії муфтій Равіль Гайнутдін; голова Координаційного центру мусульман Північного Кавказу муфтій Ісмаїл Бердієв; глава Буддійської традиційної сангхі Росії пандіто хамбо-лама Дамба Аюшеєв; головний рабин РФ Берл Лазар; президент Федерації єврейських громад Росії Олександр Борода; віце-президент Конгресу єврейських релігійних організацій та об'єднань в Росії Іван Сусайков; глава Російської та Ново-Нахічеванської єпархії Вірменської Апостольської Церкви архієпископ Єзрас Нерсисян; митрополит Московський і всієї Русі Російської православної старообрядницької церкви Корнилій; керуючий єпископ Російського об'єднаного союзу християн віри євангельської (п'ятидесятників) Сергій Ряховський.

Нагадаємо, глава Російської православної церкви патріарх Кирило закликав росіян йти на війну проти України. За його словами, сьогодні перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з тієї боротьби, яку проти неї розв’язали «сили зла».

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Теги: путін Євстратій Зоря росія

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