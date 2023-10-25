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Путін наказав мобілізувати до армії ще 100 тис. росіян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін наказав мобілізувати до армії ще 100 тис. росіян
Російська влада розраховує залучити до армії до 100 тис. осіб
фото з відкритих джерел

У Збройних силах РФ буде створений ще один армійський корпус

Російський диктор Володимир Путін розпорядився продовжити збільшення чисельності армії, яка, згідно з його ж указом, з 2023 року вже перевищила 2 млн. осіб. Про це повідомив на нараді з укомплектування армії контрактниками заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, пишуть росЗМІ.

Як зазначають пропагандисти, наступного року у Збройних силах РФ планується створити ще один армійський корпус, сім дивізій, 19 бригад, 49 полків і одну флотилію,

За його словами, рішення було ухвалено «головнокомандувачем», а його мета – «ефективний захист незалежності та безпеки держави».

«Ситуація у світі та навколо Росії залишається напруженою, ну це так скажемо акуратно, це стосується і зони спеціальної військової операції, і суміжних країн, де блок НАТО постійно нарощує свій військовий потенціал», – бідкається Медведєв.

Загалом російська влада розраховує залучити до армії до 100 тис. осіб – така чисельність середнього армійського корпусу, який, як правило, включає кілька дивізій (4–22 тис. осіб), що складаються, у свою чергу, з декількох полків (500-2500 чоловік).

Минулого року, трохи більше ніж за місяць до початку мобілізації, Путін підписав указ про збільшення кількості військовослужбовців у Росії майже на 150 тис. – до 1,15 млн, а загальну штатну чисельність ЗС РФ доручив довести до 2,04 млн осіб.

У грудні глава Міноборони Сергій Шойгу анонсував створення двох військових округів – Московського та Ленінградського, а також запропонував сформувати п'ять дивізій (три мотострілкові, дві десантно-штурмові) та сім нових бригад.

Нагадаємо, розвідка Міноборони повідомила, що Росія навряд чи оголосить велику, відкриту мобілізацію восени 2023 року, як це зробила торік.

Також повідомлялося, що Росія почала примусову мобілізацію місцевого населення на Запорізькій області.

Теги: росія Дмитро Медведєв путін мобілізація Сергій Шойгу

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