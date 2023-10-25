Путін наказав мобілізувати до армії ще 100 тис. росіян

У Збройних силах РФ буде створений ще один армійський корпус

Російський диктор Володимир Путін розпорядився продовжити збільшення чисельності армії, яка, згідно з його ж указом, з 2023 року вже перевищила 2 млн. осіб. Про це повідомив на нараді з укомплектування армії контрактниками заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, пишуть росЗМІ.

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Як зазначають пропагандисти, наступного року у Збройних силах РФ планується створити ще один армійський корпус, сім дивізій, 19 бригад, 49 полків і одну флотилію,

За його словами, рішення було ухвалено «головнокомандувачем», а його мета – «ефективний захист незалежності та безпеки держави».

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«Ситуація у світі та навколо Росії залишається напруженою, ну це так скажемо акуратно, це стосується і зони спеціальної військової операції, і суміжних країн, де блок НАТО постійно нарощує свій військовий потенціал», – бідкається Медведєв.

Загалом російська влада розраховує залучити до армії до 100 тис. осіб – така чисельність середнього армійського корпусу, який, як правило, включає кілька дивізій (4–22 тис. осіб), що складаються, у свою чергу, з декількох полків (500-2500 чоловік).

Минулого року, трохи більше ніж за місяць до початку мобілізації, Путін підписав указ про збільшення кількості військовослужбовців у Росії майже на 150 тис. – до 1,15 млн, а загальну штатну чисельність ЗС РФ доручив довести до 2,04 млн осіб.

У грудні глава Міноборони Сергій Шойгу анонсував створення двох військових округів – Московського та Ленінградського, а також запропонував сформувати п'ять дивізій (три мотострілкові, дві десантно-штурмові) та сім нових бригад.

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Нагадаємо, розвідка Міноборони повідомила, що Росія навряд чи оголосить велику, відкриту мобілізацію восени 2023 року, як це зробила торік.

Також повідомлялося, що Росія почала примусову мобілізацію місцевого населення на Запорізькій області.