А для чого у виборах братиме участь ваш кандидат?
-
Розсилка
Цих виборів маємо рекордну кількість кандидатів, і зрозуміло, що багато йдуть на них зовсім не за перемогою
Підсумував усі мотивації кандидатів, яких буде цього разу рекордна кількість:
- відтягувати голоси лідерів змагань;
- демонструвати готовність очолити політпроекти на парламентську кампанію;
- погрожувати відтягувати голоси у одного з лідерів, але потім знятися з перегонів (не «за так», звичайно);
- критикувати одного з лідерів у способи, до яких «не опускаються» інші лідери змагань, які, відповідно, мотивують подібну кампанію;
- створити мережі спростерігачів для підтримки іншого кандидата;
- пропіарити себе виключно з мотивів марнославства;
- «засвоїти» гроші спонсорів кампанії;
- бодай на деякий час уникнути слідчих дій правоохоронних структур;
- виграти (ну, такі теж є).
То ж для чого у виборах братиме участь ваш кандидат?
Джерело: блог Сергія Тарана
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»