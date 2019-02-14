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    Думки вголос

    А для чого у виборах братиме участь ваш кандидат?

    • Сергій Таран

      Політолог

    • Розсилка
    А для чого у виборах братиме участь ваш кандидат?

    Цих виборів маємо рекордну кількість кандидатів, і зрозуміло, що багато йдуть на них зовсім не за перемогою

    Підсумував усі мотивації кандидатів, яких буде цього разу рекордна кількість:

    • відтягувати голоси лідерів змагань;
    • демонструвати готовність очолити політпроекти на парламентську кампанію;
    • погрожувати відтягувати голоси у одного з лідерів, але потім знятися з перегонів (не «за так», звичайно);
    • критикувати одного з лідерів у способи, до яких «не опускаються» інші лідери змагань, які, відповідно, мотивують подібну кампанію;
    • створити мережі спростерігачів для підтримки іншого кандидата;
    • пропіарити себе виключно з мотивів марнославства;
    • «засвоїти» гроші спонсорів кампанії;
    • бодай на деякий час уникнути слідчих дій правоохоронних структур;
    • виграти (ну, такі теж є).

    То ж для чого у виборах братиме участь ваш кандидат? 

    Джерело: блог Сергія Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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