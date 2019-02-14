А для чого у виборах братиме участь ваш кандидат?

Цих виборів маємо рекордну кількість кандидатів, і зрозуміло, що багато йдуть на них зовсім не за перемогою

Підсумував усі мотивації кандидатів, яких буде цього разу рекордна кількість:

відтягувати голоси лідерів змагань;

демонструвати готовність очолити політпроекти на парламентську кампанію;

погрожувати відтягувати голоси у одного з лідерів, але потім знятися з перегонів (не «за так», звичайно);

критикувати одного з лідерів у способи, до яких «не опускаються» інші лідери змагань, які, відповідно, мотивують подібну кампанію;

створити мережі спростерігачів для підтримки іншого кандидата;

пропіарити себе виключно з мотивів марнославства;

«засвоїти» гроші спонсорів кампанії;

бодай на деякий час уникнути слідчих дій правоохоронних структур;

виграти (ну, такі теж є).

То ж для чого у виборах братиме участь ваш кандидат?

Джерело: блог Сергія Тарана

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