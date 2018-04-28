Хочете «українського Макрона» – поміняйте українських виборців на французьких

Щоб отримати в Україні політика рівня президента Франції Еммануеля Макрона, потрібно, щоб виборці в Україні були такі, як французькі.

За версією «Рейтингу» партії «Слуга народу» та «За життя» впевнено проходять у парламент. При цьому більше як половина тих, хто готовий за них голосувати, – втім, як і виборці інших партій, – кажуть, що головною мотивацією їхнього вибору є «соціально-економічні ініціативи» улюбленої

Щоб отримати в Україні політика рівня президента Франції Еммануеля Макрона, потрібно, щоб виборці в Україні були такі, як французькі.

За версією «Рейтингу» партії «Слуга народу» та «За життя» впевнено проходять у парламент.

При цьому більше як половина тих, хто готовий за них голосувати, – втім, як і виборці інших партій, – кажуть, що головною мотивацією їхнього вибору є «соціально-економічні ініціативи» улюбленої партії...

Висновок? Якщо хочете «українського Макрона», поміняйте, будь ласка, українських виборців на французьких.

Джерело: блог Сергія Тарана

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»