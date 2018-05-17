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    Думки вголос

    Путінців слід законодавчо карати за втручання у внутрішню політику України

    • Сергій Таран

      Політолог

    • Розсилка
    Кирило Вишинський
    Кирило Вишинський

    Затримань «русожурналістів» буде більше, коли матимемо точніші закони, аби вирізняти межу між «свободою слова» і нацбезпекою.

    На Заході розуміють реалії «гібридної війни» і починають законодавчо карати путінців за інформаційне втручання у їхню внутрішню політику.

    Правильно було б, якби у нас ініціаторами нормування інфопростору були і політики, і самі журналісти. Прикладом такої громадянської відповідальності можуть бути американські журналісти, які під час Другої світової війни підтримали присудження престижної Пулітцерівської премії... головному цензору Б. Прайсу – за створення правильних підходів до подачі інформації в умовах війни.

    Інший приклад – ізраїльські журналісти, які не пишуть про втрати і не критикують командування під час військових операцій, але, безумовно, роблять це, коли операція закінчується...

    А наші так зможуть?

    Джерело: блог Сергія Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    кримінал путінський режим Кирило Вишинський злочин
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