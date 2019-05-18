Рішення про розпуск Ради тепер прийматиме якийсь суд

Контроль над парламентом

Рішення про розпуск парламенту все одно буде політичним. Тільки тепер його буде ухвалювати якийсь суд.

Куди все одно потрапить аргументація тих хто вважає, що «має право розпускати» і тих, хто вважає, що «не має». У медіа просторі я нарахував з десяток аргументацій фахових юристів з протилежно-правильними висновками.

Однак первинні суди, тримаючи курс на політичний вітер, можуть легко зробити висновок, що новообраний «має право»...

Звичайно, якщо до того так само політичне рішення про розпуск ухвалить Зеленський. Йому-то точно не позаздриш - брати після дострокових парламентських з 40 % рейтингом відповідальність «за все» в країні без кадрового резерву, досвіду та стратегії - страшнувато.

Але іншої можливості отримати контроль над парламентом вже ніколи-ніколи не буде.





Джерело: блог Сергія Тарана

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