  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Таран
рус
    Думки вголос

    Ядерне роззброєння аж ніяк не допомагає уникнути війни

    • Сергій Таран

      Політолог

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зброя масового ураження й досі являється найстрашнішим виробом людства - Ядерне роззброєння аж ніяк не допомагає уникнути війни
    Зброя масового ураження й досі являється найстрашнішим виробом людства
    малюнок з відкритих джерел

    «Ядерну війну не можна виграти і ніколи не можна вести»

    П'ять держав виступили зі спільною заявою про необхідність запобігти ядерній війні. Визнані власники ядерної зброї – США, Китай, Росія, Велика Британія та Франція вкотре підтвердили, що «ядерну війну не можна виграти і ніколи не можна вести». Так само вкотре підписанти наголосили, що залишаються прихильними Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

    Власне, заяву готували якраз до завтрашньої конференції у Нью-Йорку, присвяченій дії ДНЯЗ. Але через те, що конференцію відклали через ковід, заяву оприлюднили вже зараз.

    Хоча у Кремлі поквапилися заявити, що заяву підготували винятково за ініціативою РФ.

    Втім, якщо йдеться про глобальну безпеку такі заяви мають швидше ритуальне, а не практичне значення.

    Адже ядерна зброя вже давно не є екслюзивом п’яти країн. Попри ДНЯЗ нею вже володіють Індія, Пакистан, КНДР та, можливо, Ізраїль.

    Не ядерна зброя є головною причиною воєн і конфліктів. Більше того, локальних конфліктів стає більше, а обсяги світової торгівлі звичайною зброєю збільшуються щороку.

    Ядерне роззброєння аж ніяк НЕ допомагає уникнути війни. Навіть, навпаки – ті країни, які відмовляються від ядерної зброї, або перспектив її розробки, лише заохоочують агресора. І в Україні це знають як ніде.

    Читайте також:

    Джерело: блог Сергія Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія США зброя ядерна зброя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Микола Підвезяний
    Микола Підвезяний

    Головний редактор «Главкома»

    Гаррі Каспаров
    Гаррі Каспаров

    13-й чемпіон світу з шахів, політик

    Юрій Вітренко
    Юрій Вітренко

    Голова правління НАК «Нафтогаз України»

    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ядерне роззброєння аж ніяк не допомагає уникнути війни