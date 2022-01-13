«Ядерну війну не можна виграти і ніколи не можна вести»

П'ять держав виступили зі спільною заявою про необхідність запобігти ядерній війні. Визнані власники ядерної зброї – США, Китай, Росія, Велика Британія та Франція вкотре підтвердили, що «ядерну війну не можна виграти і ніколи не можна вести». Так само вкотре підписанти наголосили, що залишаються прихильними Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Власне, заяву готували якраз до завтрашньої конференції у Нью-Йорку, присвяченій дії ДНЯЗ. Але через те, що конференцію відклали через ковід, заяву оприлюднили вже зараз.

Хоча у Кремлі поквапилися заявити, що заяву підготували винятково за ініціативою РФ.

Втім, якщо йдеться про глобальну безпеку такі заяви мають швидше ритуальне, а не практичне значення.

Адже ядерна зброя вже давно не є екслюзивом п’яти країн. Попри ДНЯЗ нею вже володіють Індія, Пакистан, КНДР та, можливо, Ізраїль.

Не ядерна зброя є головною причиною воєн і конфліктів. Більше того, локальних конфліктів стає більше, а обсяги світової торгівлі звичайною зброєю збільшуються щороку.

Ядерне роззброєння аж ніяк НЕ допомагає уникнути війни. Навіть, навпаки – ті країни, які відмовляються від ядерної зброї, або перспектив її розробки, лише заохоочують агресора. І в Україні це знають як ніде.

Джерело: блог Сергія Тарана

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