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Сергій Борщевський Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

Російське суспільство підходить до теми покаяння? А дзуськи!

glavcom.ua
Російське суспільство є безнадійним

Тільки за півроку війни росіяни написали близько 145 тисяч доносів одні на одних за «фейки» про армію РФ

«Російський народ підходить до теми покаяння. Це дуже непростий процес». Наведені слова не мої, вони належать російському політтехнологу Станіславу Бєлковському, який після початку повномасштабної війни його отєчества проти моєї Батьківщини з міркувань безпеки перебрався до Ізраїлю. І взяті ці слова з поширеного днями інтерв'ю Бєлковського одному із зареєстрованих в Україні ресурсів.

Покаяння, притому не лише через війну в Україні, а – в ширшому контексті – за комунізм і накопичену за останні 30 років енергію реваншизму, на думку Бєлковського, потрібне російському суспільству, «щоб якось визначитися й почати будувати Росію з нуля».

Охочі можуть знайти в Інтернеті чимало інформації про цього політтехнолога, його співпрацю з «Дождем», «Ехом Москви», взаємини з рухом «Народ» (Национальное Русское Освободительное Движение»), його роль політичного консультанта таких персонажів як Борис Березовський, Ірина Хакамада, Ксенія Собчак.

Чесно кажучи, на місці РНБО України я давно заборонив би зареєстрованим в Україні ЗМІ поширювати наративи російських оглядачів, експертів, політтехнологів, навіть якщо ті «опозиціонери» і живуть за межами Росії.

Тому що їм ідеться про те, «як почати будувати Росію з нуля», а мені і, гадаю, більшості моїх співвітчизників, про те, як ту Росію на той нуль помножити.

А тепер розгляньмо цю тезу: «Російський народ підходить до теми покаяння».

Вчора до Бєлгородської області не пропустили з Луганщини 14 вантажівок з їхніми ж пораненими. Частина поранених померла.

Вчора ж стало відомо про знищення в Пермському краї РФ меморіалу полякам і литовцям – жертвам радянської депортації.

Вчора після масових протестів місцевих мешканців проти будівництва мечеті поблизу православного храму в Косіно-Ухтомському районі російської столиці власті Москви повідомили, що змінили рішення, і мечеть там не будуватимуть. Прикметно, що противники будівництва виступали проти можливого притоку мігрантів і на вечір 5 квітня зібрали під своєю петицією 27 тисяч підписів – це дуже висока цифра для політично інертного суспільства.

Політично інертного, що підтверджують оприлюднені днями дані останнього опитування «Левада-Центру», згідно з якими у березні 2023 року політичні протести можливими вважали 16% опитаних, а брати участь у них були готові 12%.

І ще одна красномовна цифра. Її з посиланням на дані Роскомнагляду наводять російські ЗМІ: тільки за півроку війни росіяни написали близько 145 тисяч доносів одні на одних за «фейки» про російську армію.

І це суспільство підходить до теми покаяння? А дзуськи, воно безнадійне.

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Теги: росія війна

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