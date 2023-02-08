Зрозуміти Росію і зробити висновки

Можемо аплодувати заяві нового міністра оборони ФРН про те, що світ без Путіна був би кращим

Різного – до вищого – рівня ватажки організованого злочинного угруповання «Росія» незрідка нарікають, мовляв, світові лідери не розуміють їх, їхніх інтересів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мушу зізнатися, мене це теж довго непокоїло. Але за останній рік справи з розумінням Росії значно поліпшилися.

І коли високий представник ЄС Жозеп Боррель заявляє: «Україна на полі бою відстоює не лише власну свободу та незалежність, а й універсальні цінності, світовий порядок, що грунтується на правилах, тож увесь світ має усвідомлювати природу, витоки та справжні наслідки агресивної війни, яку Росія розв'язала проти України», – можемо констатувати цілковите розуміння Росії та її інтересів. Браво, пане Боррелю!

Будь ласка, читайте текст після реклами

Можемо аплодувати і заяві нового міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса про те, що світ без Путіна був би кращим. З одним уточненням, пане Пісторіусе: а без Росії – ще кращим.

Однак, розуміння Росії, її сутності й справжніх інтересів відбувається поступово, повільно, або й пробуксовує.

Приміром, попри протести двох десятків країн, МЗС Австрії захищає власне рішення допустити російську делегацію на зустріч ОБСЄ, що має відбутися у Відні 23-24 лютого – якраз на річницю початку збройної агресії. Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг – як господар майбутньої зустрічі – вважає, що приймаюча сторона повинна допустити на неї усіх делегатів, у тому числі російських.

А ще пан Шалленберг каже, що треба розрізняти Путіна та його систему і Росію, її культуру і народ». А це вже фундаментальна помилка. Те, що «народ і партія єдині», відомо ще з часів КПРС. А про те, що російська культура є інструментом російської експансії, написані сотні, якщо не тисячі статей та книжок.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До речі, від ЗМІ відомо, що всі заявлені на зустріч ОБСЄ російські делегати є фігурантами західних санкційних списків. І тут виникає питання до відповідних українських служб: – шановні, а Україна зверталася офіційно до Інтерполу про внесення цих «делегатів» на чолі з Лавровим до списку розшукуваних осіб?

Можливо, якби вони знали, що перебувають у такому списку, то й далі окремих африканських країн, як ми це спостерігаємо останнім часом, і не потикалися б? І міністрові закордонних справ Австрії не доводилося б шукати аргументи своєї «гостинності»?

Дійте, шановні. Полювання на звіра передбачає наявність окресленого кола, за яке той не може виходити і яке весь час стискається.