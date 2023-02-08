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Росія планує підірвати підтримку України в Європі через фейкові ЗМІ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія планує підірвати підтримку України в Європі через фейкові ЗМІ
фото ілюстративне

Боррель порівняв нинішніх російських журналістів з головним пропагандистом Адольфа Гітлера

Російська влада підтримує фейкові ЗМІ, які видають себе за «міжнародні» для просування своєї пропаганди. Про це повідомляє Bloomberg.

«Ця війна ведеться не тільки на полі бою солдатами, вона ведеться в інформаційному просторі, намагаючись завоювати серця та уми людей. У нас є багато доказів того, що Росія стоїть за скоординованими спробами маніпулювати публічними дебатами у відкритих суспільствах», – зазначив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Боррель порівняв нинішніх російських журналістів, які стоять за інформаційними маніпуляціями, з Йозефом Геббельсом, головним пропагандистом Адольфа Гітлера, але з набагато потужнішою здатністю множити брехню зі «швидкістю світла, досягаючи кожного».

Кріс того, зазначається, що Москва намагається підірвати підтримку України у війні з боку Європи. Для цього Росія створює фейкові титульні сторінки, що імітують візуальний стиль європейських сатиричних журналів, щоб атакувати Україну та президента Володимира Зеленського.

Відомо, що кілька імітували Al Jazeera та Euronews, у яких стверджувалося, що українських футбольних уболівальників нібито «затримали в Досі через відповідну поведінку нацистів під час Чемпіонату світу з футболу», а німецький аукціонний дім збирався знищити російські твори мистецтва. Оманливий контент швидко підхопили та розширили канали, пов’язані з «російськими державними ЗМІ».

У попередньому дослідженні в ЄС проаналізували вибірку зі 100 випадків маніпулювання інформацією в період з жовтня по грудень. З огляду на 60 випадків, пов’язаних з російським вторгненням в Україну, метою Москви є відволікти аудиторію, відвернути провину або спрямувати увагу на різні теми. У рамках своїх зусиль Євросоюз вимагав від основних платформ соціальних мереж підготувати звіти про свої зусилля щодо дотримання нового кодексу блоку щодо дезінформації, а декілька комісарів у Брюсселі у цьому контексті особливо критикували нового власника Twitter Ілона Маска.

У звіті вказано, що вибірка даних також вказує на співпрацю між Росією та Китаєм щодо маніпулювання інформацією.

Раніше повідомлялося, що Росія поширюють фейки про депортацію військовозобов’язаних українців з ЄС.

Читайте також: Європейці все менше вірять у російські фейки. І ось чому
Теги: війна росія окупанти фейк

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