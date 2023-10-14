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Ігор Семиволос Директор Центру Близькосхідних досліджень НАНУ

На що розраховував ХАМАС?

glavcom.ua
Бійці ХАМАСу несподівано атакували Ізраїль 7 жовтня
фото: Reuters

ХАМАСівці не очікували такого успіху і діяли вже на свій розсуд

Навіщо ХАМАС нападав, у чому була мета? Адже зрозуміло, що ударом із Гази весь Ізраїль не перемогти, та й навіть клаптики території не захопити. Чи розраховували на підтримку з інших боків? Чи просто мета у провокації, щоб викликати удари у відповідь і… Більше

Відповідь: Я вже частково відповідав на це питання у попередніх постах. І, як на мене, тут ми маємо два рівня – тактичний та стратегічний. Якщо виходити з першого, то ХАМАС здійснив цей напад для захоплення заручників, яких він планував обміняти на палестинських ув'язнених в ізраїльських в'язницях. Подібні акції вони вже робили і раніше, але цього разу розмах виявився набагато більшим. Прорахунки ізраїльської системи безпеки і уряду дали ХАМАСівцям можливість прорватися до поселень і вчинити злочини. Тобто ХАМАСівці не очікували такого успіху і далі діяли вже на свій розсуд. Ця версія частково підтверджується і заявами очільників ХАМАСу.

Але тактичного рівня тут, як на мене, замало. На стратегічному рівні думаю можна погодитися з версією, що метою було перешкоджання американському плану зближення Ізраїлю, Саудівської Аравії та США в рамках домовленостей про створення союзу проти Ірану. До того ж відомо, що Саудівська Аравія ставила питання визнання Палестинської Держави (ПД) як одного із компонентів цих домовленостей, тобто пакетом. В цьому сенсі це однозначно було невигідно Ірану і тому ХАМАСу, який і до цього втрачав підтримку населення, а після досягення домовленостей такого рівня опинявся б на маргінезі. росія, у свою чергу, також зацікавлена у стратегічній поразці Заходу, разом з Іраном та Китаєм.

Яка стратегія Ізраїля? Він визнає кордони 1949-67 чи ні? Навіщо було виходити з Гази, але тримати окупацію Зах Берега? Навіщо поселення там?

Відповідь: В Ізраїлі немає однозначної відповіді на це питання. Ті сили, які знаходяться при владі, категорично проти будь-якої ПД і зацікавлені у захопленні якомога більше палестинських земель для того що по факту створити таку державу було неможливо. Головний інструмент будівництво єврейських поселень на окупованих територіях на Західному березі та зусилля по дискредитації та ослабленню ПА. Можливо якби Іцхак Рабін не був вбитий ультраправим ізраїльтянином ідеї які були закладені в процес Осло були реалізовані. Але вийшло так як є. До речі роль Нетаньягу у знищенні мирного процесу видатна.

З Гази ізраїльтяни вийшли бо зусилля по її контролю були більші ні вигоди.

Чи правда, що ХАМАС підтримує, крім Ірана, також Катар? Навіщо? А інші країни Затоки – як вони ставляться до ХАМАС?

Так, Катар підтримує ХАМАС. Цей емірат взагалі підтримує рух братів-мусульман, а ХАМАС є питомою частиною цього пан-ісламістського руху. Втім ХАМАС здійснив у своїй ідеологічній доктрині деякі іновації – зокрема застосовує націоналістичні гасла, які скоріше притамані світським палестинським організаціям. Мета зрозуміла – коркуренція з іншими палестинськими організаціями для домінування в палетинському суспільстві.

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Джерело
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Теги: росія Ізраїль війна Саудівська Аравія ХАМАС

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