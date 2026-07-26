Головна Думки вголос Ігор Семиволос
search button user button menu button
Ігор Семиволос Директор Центру Близькосхідних досліджень НАНУ

Саудівсько-хуситське протистояння – явище не нове, а з бородою

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Конфлікт хуситів і Саудівської Аравії: що змінилося за десятиліття
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Не варто скидати з розрахунків суттєву відмінність від ситуації 2015–2022 років

Ще у 2015 році Саудівська Аравія зі спільним саудівсько-еміратським командуванням почала операції «Decisive Storm» і «Restoring Hope», метою яких була поразка хуситів, які з 2014 року взяли під контроль значну частину Ємену та столицю Сану. Та кампанія завершилася повним крахом і характеризувалася як одна з найдорожчих і найневдаліших воєнних авантюр регіону.

Врешті антихуситська коаліція розпалася, а розпіарена Islamic Military Counter Terrorism Coalition (IMCTC) – «ісламське НАТО» з 41 країни, засноване в грудні 2015 року, – залишилася здебільшого на рівні конференцій і заяв. До речі, не в останню чергу тодішній конфлікт сприяв суттєвому зближенню Сани й Тегерана.

Нинішня фаза протистояння почалася 20 липня, коли єменський уряд в Адені (не хусити) завдав удару по аеропорту Сани, контрольованому хуситами, щоб перешкодити посадці іранського літака. У відповідь хусити оголосили морську блокаду Саудівської Аравії, а 22 липня атакували два саудівські танкери в Червоному морі (Encelia та Layla), заявивши, що ті порушили блокаду.

Далі сторони обмінялися взаємними ударами: саудівська коаліція завдала удару по хуситській Ходейді, а 25 липня хусити відповіли ракетами й дронами по об'єктах Aramco в Янбу та Джизані.

Можна припустити, що цей спалах протистояння, враховуючи попередній травматичний досвід, буде лише коротким епізодом. Дуже не хочеться тривалого блокування Баб-ель-Мандебської протоки на тлі зростання вартості нафти через війну в Перській затоці.

Втім, не варто скидати з розрахунків суттєву відмінність від ситуації 2015–2022 років. Тодішня кампанія була ізольованим двостороннім конфліктом Саудівська Аравія – хусити. Нинішній спалах відбувається всередині ширшої американо-ізраїльсько-іранської війни, де хусити виступають складовою «Осі Опору» - з відповідним стимулом і, ймовірно, кращою координацією та підтримкою (зброя, розвідка), ніж у попередньому раунді.

Звідси випливає, що траєкторія цього фронту, швидше за все, буде прив'язана до траєкторії головної війни: деескалація тут малоймовірна без деескалації в Ормузькій протоці загалом.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Іран війна Саудівська Аравія конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ігор Ласточкін має звання офіцера та командує взводом
Актор-воїн Ігор Ласточкін розповів про службу в ЗСУ
7 липня, 10:14
США провели п'ятигодинну операцію та вдарили по військових цілях Ірану
Армія США завершила нову серію ударів по військових об'єктах Ірану
14 липня, 07:03
В Україні триває 1587-й день повномасштабної війни в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 29 червня 2026 року
29 червня, 08:20
Трамп анонсував переговори з Іраном після нового загострення
Білий дім анонсував термінову зустріч з Іраном
29 червня, 15:54
В Україні триває 1597-й день повномасштабної війни в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 9 липня 2026 року
9 липня, 09:34
Британія криміналізує підтримку структур Росії та Ірану
Британія розпочала боротьбу зі структурами Ірану та російського ГРУ
13 липня, 17:12
Пошкоджено машинний цех із системою охолодження однієї з турбін Siemens SGT5-2000E
Ураження ТЕС у Севастополі: Сили спеціальних операцій повідомили наслідки
15 липня, 16:34
Склади Wildberries у Московській області охопила сильна пожежа
Атака на склади Wildberries. Зеленський пояснив, чим важливі ці об'єкти
18 липня, 11:26
У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин
23 липня, 11:56

Ігор Семиволос

Саудівсько-хуситське протистояння – явище не нове, а з бородою
Саудівсько-хуситське протистояння – явище не нове, а з бородою
Туреччина між Києвом і Москвою: про що домовлялися за лаштунками
Туреччина між Києвом і Москвою: про що домовлялися за лаштунками
Чому Іран знову обрав війну замість миру?
Чому Іран знову обрав війну замість миру?
Похорон Хаменеї: що приховує церемонія
Похорон Хаменеї: що приховує церемонія
Чому 1939 рік досі розділяє Україну й Польщу
Чому 1939 рік досі розділяє Україну й Польщу
Фінансова петля Росії. Історія знову повторюється
Фінансова петля Росії. Історія знову повторюється

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 липня 2026
120K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
116K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
107K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
101K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію

Новини

Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
24 липня, 16:54
Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
23 липня, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua