Саудівсько-хуситське протистояння – явище не нове, а з бородою

Не варто скидати з розрахунків суттєву відмінність від ситуації 2015–2022 років

Ще у 2015 році Саудівська Аравія зі спільним саудівсько-еміратським командуванням почала операції «Decisive Storm» і «Restoring Hope», метою яких була поразка хуситів, які з 2014 року взяли під контроль значну частину Ємену та столицю Сану. Та кампанія завершилася повним крахом і характеризувалася як одна з найдорожчих і найневдаліших воєнних авантюр регіону.

Врешті антихуситська коаліція розпалася, а розпіарена Islamic Military Counter Terrorism Coalition (IMCTC) – «ісламське НАТО» з 41 країни, засноване в грудні 2015 року, – залишилася здебільшого на рівні конференцій і заяв. До речі, не в останню чергу тодішній конфлікт сприяв суттєвому зближенню Сани й Тегерана.

Нинішня фаза протистояння почалася 20 липня, коли єменський уряд в Адені (не хусити) завдав удару по аеропорту Сани, контрольованому хуситами, щоб перешкодити посадці іранського літака. У відповідь хусити оголосили морську блокаду Саудівської Аравії, а 22 липня атакували два саудівські танкери в Червоному морі (Encelia та Layla), заявивши, що ті порушили блокаду.

Далі сторони обмінялися взаємними ударами: саудівська коаліція завдала удару по хуситській Ходейді, а 25 липня хусити відповіли ракетами й дронами по об'єктах Aramco в Янбу та Джизані.

Можна припустити, що цей спалах протистояння, враховуючи попередній травматичний досвід, буде лише коротким епізодом. Дуже не хочеться тривалого блокування Баб-ель-Мандебської протоки на тлі зростання вартості нафти через війну в Перській затоці.

Втім, не варто скидати з розрахунків суттєву відмінність від ситуації 2015–2022 років. Тодішня кампанія була ізольованим двостороннім конфліктом Саудівська Аравія – хусити. Нинішній спалах відбувається всередині ширшої американо-ізраїльсько-іранської війни, де хусити виступають складовою «Осі Опору» - з відповідним стимулом і, ймовірно, кращою координацією та підтримкою (зброя, розвідка), ніж у попередньому раунді.

Звідси випливає, що траєкторія цього фронту, швидше за все, буде прив'язана до траєкторії головної війни: деескалація тут малоймовірна без деескалації в Ормузькій протоці загалом.