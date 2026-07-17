Головна Думки вголос Ігор Семиволос
search button user button menu button
Ігор Семиволос Директор Центру Близькосхідних досліджень НАНУ

Туреччина між Києвом і Москвою: про що домовлялися за лаштунками

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом
фото: Офіс президента

Що стоїть за несподіваним візитом глави МЗС Туреччини до Києва

Практично непоміченим став дводенний офіційний візит Міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана до Києва, хоча, без сумніву, це була визначна дипломатична подія.

Прикметно, що візит був анонсований заздалегідь (що зазвичай є нетиповим для умов повномасштабної війни) і проходив на тлі знаковості для двосторонніх відносин – якраз напередодні Верховна Рада ратифікувала довгоочікувану Угоду про вільну торгівлю.

Не буду багато писати про перебіг візиту, зазначу лише, що міністр провів переговори з Андрієм Сибігою та Володимиром Зеленським. Останній, до речі, нагородив його орденом «За заслуги» ІІ ступеня.

Цікавішим був зміст. Туреччина м’яко, але наполегливо просуває повернення до «Стамбульського формату» переговорів, вважаючи його прозорим та ефективним.

Наскільки можна зрозуміти, ми не відкидаємо Стамбул як місце проведення переговорів, але очевидно не готові говорити про «стамбульський формат», наполягаючи виключно на принципах міжнародного права та Формули миру, яка передбачає повне відновлення територіальної цілісності України. Тобто поки нуль.

Інша тема, яку зачепив турецький міністр, – це безпека в Чорному морі. Туреччина закликала оголосити мораторій на атаки у Чорному морі та наголосила, що удари по цивільних портах, танкерах і рибальських суднах є неприпустимими. Тут, як кажуть, теж негусто.

Для нас важливо, що Туреччина офіційно підтвердила продовження надання військової та фінансової допомоги, зокрема шляхом здійснення регулярних внесків до так званого PURL, та підтримку кримських татар. Незмінною залишається принципова позиція Анкари щодо невизнання незаконної анексії Криму.

Економічний аспект співпраці також був предметом обговорень. Попри війну, двосторонній товарообіг між країнами у 2025 році сягнув $6,6 млрд. Це менше, ніж було у 2021 році – $7,4 млрд, але є сподівання, що введення в дію Угоди про вільну торгівлю має вивести цей показник на якісно новий рівень.

Перспективною виглядає також інтеграція України до нових логістичних маршрутів, які ведуть до Перської затоки (зокрема через Сирію та Туреччину), з метою розвитку нової глобальної системи транспортного сполучення.

Загалом візит Хакана Фідана продемонстрував складне балансування Анкари: з одного боку, Туреччина підтверджує стратегічне партнерство з Україною, ратифікує Угоду про вільну торгівлю та надає військову підтримку, а з іншого – м'яко, але наполегливо проштовхує повернення до дипломатичного треку посередництва та мирних ініціатив у «стамбульському форматі».

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Туреччина росія Україна Офіс президента переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чорне море знову стає полем битви
Чи зможе Росія знову заблокувати Україну з моря?
23 червня, 16:17
Яскраві кадри вибуху на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня
Зеленський підтвердив вже друге за тиждень ураження Московського НПЗ (відео)
18 червня, 10:05
Трамп і Зеленський провели телефонну розмову: про що говорили
Трамп і Зеленський провели телефонну розмову: про що говорили
4 липня, 22:45
Зеленський та Трампа на зустрічі під час саміту НАТО в Анкарі
Зустріч Зеленського з Трампом на полях саміту НАТО: повне відео
8 липня, 15:54
У 2024 році Саратовський НПЗ переробив 5,8 млн тонн нафти, виробивши 1,2 млн тонн бензину, 1,9 млн тонн дизельного пального та 1 млн тонн мазуту
Після удару українських дронів зупинився ще один російський НПЗ – Reuters
9 липня, 19:15
Сенатор також наголосив, що Вашингтон має продовжувати співпрацю із Збройними силами України, адже це відповідає інтересам самих Сполучених Штатів
Сенатор Грем розкрив головну особливість нового пакета санкцій США проти Росії
10 липня, 19:47
У низці регіонів Росії на заправках шикуються черги через нестачу бензину і дизелю
Черги на заправках: Росія офіційно визнала дефіцит бензину через НПЗ
11 липня, 07:54
Україна шукає механізми, які дозволили б створити санкційні наслідки для компаній або держав, що постачають нафтопродукти Росії
Банкова повідомила, чи буде санкційна відповідь ЄС на закупівлю Росією нафтопродуктів
3 липня, 15:10
Кім Чен Ин обрав нового партнера і залишив Кремль ні з чим
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
13 липня, 01:59

Ігор Семиволос

Туреччина між Києвом і Москвою: про що домовлялися за лаштунками
Туреччина між Києвом і Москвою: про що домовлялися за лаштунками
Чому Іран знову обрав війну замість миру?
Чому Іран знову обрав війну замість миру?
Похорон Хаменеї: що приховує церемонія
Похорон Хаменеї: що приховує церемонія
Чому 1939 рік досі розділяє Україну й Польщу
Чому 1939 рік досі розділяє Україну й Польщу
Фінансова петля Росії. Історія знову повторюється
Фінансова петля Росії. Історія знову повторюється
Мир США та Ірану: хороші чи погані новини для України?
Мир США та Ірану: хороші чи погані новини для України?

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
181K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 липня 2026
97K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
93K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
56K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
Сьогодні, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua