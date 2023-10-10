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Жінка запропонувала терористам печиво і врятувала родину. Неймовірна історія із Ізраїлю

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Жінка запропонувала терористам печиво і врятувала родину. Неймовірна історія із Ізраїлю
Рахель Едрі запропонувала терористам печиво та воду, а також уроки арабської, щоб її не вбили
фото з відкритих джерел

Ізраїльська пара відволікала бойовиків ХАМАС розмовами, щоб потягнути час та дочекатися допомоги

Ізраїльська пара, яку бойовики ХАМАС утримували в заручниках протягом 15 годин, виграла собі час, пропонуючи терористам напої, печиво та просячи уроків арабської мови. Про це повідомляє Haaretz.

Після того, як сирена повітряної тривоги змусила Рахель Едрі та її чоловіка спуститися в бомбосховище в їхньому будинку в Офакімі, п’ятеро чоловіків, видаючи себе за офіцерів поліції, увірвалися в їхній будинок та почали віддавати накази. Чоловіки, які розмовляли арабською, змусили пару піднятися на сходи, зламали їхні телефони та почали ритися в шафах. 

«Вони націлили на мене пістолет і тримали над моєю головою гранату. Я сказала, що маю зробити ін'єкцію інсуліну, намагаючись відвернути їх від того факту, що у мене є діти, які є поліцейськими... Я запропонувала їм напої: Coca-Cola Zero, воду, печиво, спитала, чи вони голодні», – розповіла Рахель Едрі журналістам.

Поки пара перебувала в заручниках, бойовики часто перевіряли вікна будинку, щоб переконатися, що ніхто не прийде їм на допомогу. Бойовики сказали Едрі, що вони герої і що їхні діти підтримують їхні дії. Вони перевіряли вікна, щоб  ніхто не прийшов рятувати заручників.

Едрі розповіла, що пожартувала з нападниками, щоб виграти час для прибуття рятувальників. «Я сказала: «Я навчу вас івриту, а ви навчите мене арабської. Я розуміла, що це питання життя і смерті».

«Раптом, близько опівночі, ми почули, що входить спецназ», – сказала вона, і їй стало страшно, що випадково в неї вистрілять. – «Замість того, щоб нас убити, терористи розбігалися по різних місцях і ховалися, поки по них не почали стріляти. Я хочу подякувати поліції. Вони наші герої».

Ізраїльський спецназ знищив бойовиків ХАМАС і звільнив Рахель і її чоловіка після того, як їх утримували 15 годин. 

Нагадаємо, зранку 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна». Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

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Теги: Ізраїль ХАМАС війна

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