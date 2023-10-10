Жінка запропонувала терористам печиво і врятувала родину. Неймовірна історія із Ізраїлю

Рахель Едрі запропонувала терористам печиво та воду, а також уроки арабської, щоб її не вбили

Ізраїльська пара відволікала бойовиків ХАМАС розмовами, щоб потягнути час та дочекатися допомоги

Ізраїльська пара, яку бойовики ХАМАС утримували в заручниках протягом 15 годин, виграла собі час, пропонуючи терористам напої, печиво та просячи уроків арабської мови. Про це повідомляє Haaretz.

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Після того, як сирена повітряної тривоги змусила Рахель Едрі та її чоловіка спуститися в бомбосховище в їхньому будинку в Офакімі, п’ятеро чоловіків, видаючи себе за офіцерів поліції, увірвалися в їхній будинок та почали віддавати накази. Чоловіки, які розмовляли арабською, змусили пару піднятися на сходи, зламали їхні телефони та почали ритися в шафах.

«Вони націлили на мене пістолет і тримали над моєю головою гранату. Я сказала, що маю зробити ін'єкцію інсуліну, намагаючись відвернути їх від того факту, що у мене є діти, які є поліцейськими... Я запропонувала їм напої: Coca-Cola Zero, воду, печиво, спитала, чи вони голодні», – розповіла Рахель Едрі журналістам.

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Поки пара перебувала в заручниках, бойовики часто перевіряли вікна будинку, щоб переконатися, що ніхто не прийде їм на допомогу. Бойовики сказали Едрі, що вони герої і що їхні діти підтримують їхні дії. Вони перевіряли вікна, щоб ніхто не прийшов рятувати заручників.

Едрі розповіла, що пожартувала з нападниками, щоб виграти час для прибуття рятувальників. «Я сказала: «Я навчу вас івриту, а ви навчите мене арабської. Я розуміла, що це питання життя і смерті».

«Раптом, близько опівночі, ми почули, що входить спецназ», – сказала вона, і їй стало страшно, що випадково в неї вистрілять. – «Замість того, щоб нас убити, терористи розбігалися по різних місцях і ховалися, поки по них не почали стріляти. Я хочу подякувати поліції. Вони наші герої».

Ізраїльський спецназ знищив бойовиків ХАМАС і звільнив Рахель і її чоловіка після того, як їх утримували 15 годин.

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Нагадаємо, зранку 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна». Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.