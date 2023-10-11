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Лідер ХАМАСу оголосив день розправи над усіма євреями світу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Лідер ХАМАСу оголосив день розправи над усіма євреями світу
Машаль закликав усюди «повторювати дії ХАМАСу»
фото: соцмережі

Оголошено дату «всесвітнього єврейського погрому» – п'ятницю, 13 жовтня

Один із лідерів терористичної організації ХАМАС Халід Машаль виступив із закликом до всіх мусульман світу – «влаштувати євреям справжній погром, у рамках джихаду». Про це пишуть ізраїльськіЗМІ.

Машаль закликав усюди «повторювати дії ХАМАСу». Оголошено дату «всесвітнього єврейського погрому» – п'ятницю, 13 жовтня.

Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року тисячі терористів ХАМАСу проникли з Гази на територію Ізраїлю, вбивши близько 1000 мирних громадян, включаючи жінок, людей похилого віку та дітей.

Також ізраїльський журналіст порівняв звірства ХАМАСу із тим, що творила армія РФ в Україні.

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Теги: Ізраїль армія вбивство Сектор Гази ХАМАС

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