Лідер ХАМАСу оголосив день розправи над усіма євреями світу
Оголошено дату «всесвітнього єврейського погрому» – п'ятницю, 13 жовтня
Один із лідерів терористичної організації ХАМАС Халід Машаль виступив із закликом до всіх мусульман світу – «влаштувати євреям справжній погром, у рамках джихаду». Про це пишуть ізраїльськіЗМІ.
Машаль закликав усюди «повторювати дії ХАМАСу». Оголошено дату «всесвітнього єврейського погрому» – п'ятницю, 13 жовтня.
Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року тисячі терористів ХАМАСу проникли з Гази на територію Ізраїлю, вбивши близько 1000 мирних громадян, включаючи жінок, людей похилого віку та дітей.
Також ізраїльський журналіст порівняв звірства ХАМАСу із тим, що творила армія РФ в Україні.
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