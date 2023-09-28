США заморозили російські активи на $8 млрд: чи отримає їх Україна

Західні країни заморозили російські активи на 300 млрд дол. у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну

Сполучені Штати Америки заморозили російські суверенні активи на суму 8 млрд дол. Більшу частину з них розмістили в країнах в Євросоюзу та Японії. Про це пише Financial Times із посиланням на заяву спеціального представника президента США Джо Байдена з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

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Пріцкер зазначив, що західні країни заморозили російські активи на 300 млрд дол. у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Зокрема, США заморозили російські суверенні активи на суму 8 млрд дол., більшу частину яких розмістили в ЄС і Японії.

Зазначається, що деякі країни закликали використати ці гроші для відновлення України, але інші зацікавлені сторони, в тому числі Європейський центральний банк, висловили застереження щодо законності та наслідків такого кроку. Пріцкер розповіла, що юридичні команди проводять «надзвичайну роботу, щоби зрозуміти, що можливо зробити з цими активами».

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«За великим рахунком, якщо я скажу не з юридичної точки зору, а з етичної та моральної, враховуючи руйнування, які росіяни завдали Україні, ви знаєте – вони повинні сприяти відновленню України. Юридично, як це зробити, – це те, над чим ми зараз працюємо», – сказала спеціальний представник США.

Раніше британський депутат закликав розробити правовий механізм для використання заморожених активів РФ.