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    Думки вголос

    Одіозний Максим Бужанський - «анфан терібль» «Слуги народу»

    • Олексій Голобуцький

      Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    • Розсилка
    Максим Бужанський - Одіозний Максим Бужанський - «анфан терібль» «Слуги народу»
    Максим Бужанський
    Фото: Страна

    На тлі скандальних заяв Бужанського будь-які хоч трохи менш скандальні дії і рішення владі можна буде приймати без будь-яких ускладнень

    Депутат від «Слуги народу», дніпровський блогер Макс Бужанський у вчорашньому інтерв’ю «Страна.уа» щодо закону про квоти для української мови в ЗМІ:

    «Я бы отменил языковые квоты для СМИ вообще. Дело в том, что это частный бизнес. Если у вас есть свой телеканал, и вы не нарушаете законы, то разговаривайте на любом языке. У нас есть половина русскоязычного населения и, так или иначе, они находились в нашей повестке, но власть решила их выгнать и ввела квоты на ТВ. ...Я не буду голосовать за закон [повышающий языковые квоты до 100 процентов] и мандат потерять не боюсь. Я вообще ничего не боюсь».

    Судячи з усього, Макс Бужанський чи то сам обрав, чи йому свідомо дали цілком конкретну роль у фракції: такого собі «анфан терібль»  команди Зеленського.

    На тлі його скандальних заяв будь-які хоч трохи менш скандальні дії і рішення владі можна буде приймати без будь-яких ускладнень. Бо вони виглядатимуть цілком прийнятними й поміркованими порівняно з репліками Бужанського.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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