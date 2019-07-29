Одіозний Максим Бужанський - «анфан терібль» «Слуги народу»

Олексій Голобуцький Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

Олексій Голобуцький

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Максим Бужанський Фото: Страна

На тлі скандальних заяв Бужанського будь-які хоч трохи менш скандальні дії і рішення владі можна буде приймати без будь-яких ускладнень

Депутат від «Слуги народу», дніпровський блогер Макс Бужанський у вчорашньому інтерв’ю «Страна.уа» щодо закону про квоти для української мови в ЗМІ:

«Я бы отменил языковые квоты для СМИ вообще. Дело в том, что это частный бизнес. Если у вас есть свой телеканал, и вы не нарушаете законы, то разговаривайте на любом языке. У нас есть половина русскоязычного населения и, так или иначе, они находились в нашей повестке, но власть решила их выгнать и ввела квоты на ТВ. ...Я не буду голосовать за закон [повышающий языковые квоты до 100 процентов] и мандат потерять не боюсь. Я вообще ничего не боюсь».

Судячи з усього, Макс Бужанський чи то сам обрав, чи йому свідомо дали цілком конкретну роль у фракції: такого собі «анфан терібль» команди Зеленського. На тлі його скандальних заяв будь-які хоч трохи менш скандальні дії і рішення владі можна буде приймати без будь-яких ускладнень. Бо вони виглядатимуть цілком прийнятними й поміркованими порівняно з репліками Бужанського.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»