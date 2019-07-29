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    В «Слузі народу» назвали скаргу на переможця в окрузі №207 «політичною інсинуацією»

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    <p>Переможцем у мажоритарному окрузі №207 (Чернігівська область) став Максим Зуєв</p> - В «Слузі народу» назвали скаргу на переможця в окрузі №207 «політичною інсинуацією»

    Переможцем у мажоритарному окрузі №207 (Чернігівська область) став Максим Зуєв

    «На момент реєстрації у ЦВК Зуєв мав на руках усі необхідні документи щодо підтвердження проживання на території України», - заявила представник «Слуги народу» у ЦВК Аліна Загоруйко

    Скарги щодо виборчих процедур могли направлятися виключно до дня голосування в установлені законом строки. Тому спроби зняти з виборів переможця після того, як ЦВК опрацювала 100% протоколів можна оцінювати лише як політичні інсинуації.

    Таку думку в коментарі виданню «Закон і Бізнес» висловила представник партії «Слуга народу» у ЦВК Аліна Загоруйко.

    Нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація про те, що переможець дострокових виборів до Верховної Ради у мажоритарному окрузі №207 (Чернігівська область) Максим Зуєв порушив умову про необхідність безперервного 5-річного проживання в Україні. З документів випливає, що у 2016 році він протягом 237 днів був відсутній на території України.

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    З цього приводу 24 липня до ЦВК було подано скаргу, у якій Анатолій Євлахов, який також балотувався по 207 округу, вимагав скасувати реєстрацію Зуєва кандидатом в народні депутати. Прикметно, що у цьому окрузі до Верховної Ради балотувалися три повних тезки Євлахова Анатолія Сергійовича, один з яких (1981 року народження) з 2014 року був народним депутатом від цього округу Чернігівської області. Але скаргу подав один з двох інших Євлахових, що взагалі мешкає в селі на Одещині.

    Загоруйко нагадала, що ЦВК вже надавала правову оцінку даній ситуації під час процедури реєстрації. «На момент реєстрації у ЦВК Максим Зуєв мав на руках усі необхідні документи щодо підтвердження проживання на території України та перебування у відрядженні за кордоном, - зауважила представник партії. – Тим не менше, реєстрацію було оскаржено іншим кандидатом (щоправда, з порушенням строків), і ЦВК відмовила (постанова від 10.07.2019 № 1588) у задоволенні скарги. Згодом суд підтвердив правильність цього рішення».

    Станом на сьогодні Центральною виборчою комісією опрацьовано 100% протоколів з 251 дільниць округу. Згідно з даними, за Максима Зуєва проголосували 26,22% виборців. Другий у списку – самовисуванець Ігор Рибаков з 24,51%.  Чинний нардеп Анатолій Євлахов має третій результат з 20,17% голосів. Його два «клони» відтягнули 1,38% та 1%.

    Перспективи скасування реєстрації кандидата в народні депутати після дня голосування оцінив також екс-заступник голови ЦВК Андрій Магера. «Якби ЦВК встановила докази, що підтверджують відсутність кандидата у народні депутати на території України, вона скасувала б його реєстрацію. Прийняття такої скарги після дня голосування є досить сумнівним юридичним рішенням», - зауважив він.

    «Скарги щодо виборчих процедур могли направлятися виключно до дня голосування в установлені законом строки. Оскільки волевиявлення народу відбулось 21 липня, усі ці події навколо спроб скасувати реєстрацію Максима Зуєва є нічим іншим, як політичними інсинуаціями. Дуже хотілося б, щоб кандидати у депутати дотримувались букви закону і не вдавались до таких політичних заходів», - зазначила Загоруйко.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.16%
    • ОПЗЖ
      13.05%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.10%
    • Голос
      5.82%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.41%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.04%
    • Партія зелених України
      0.66%
    • Самопоміч
      0.62%
    • Аграрна партія України
      0.51%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.46%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Патріот
      0.11%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%
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