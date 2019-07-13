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    Думки вголос

    «Нада пагаваріть». Не потрібні Україні такі телемости

    • Сергій Запорізький

      Підприємець

    • Розсилка
    «Нада пагаваріть». Не потрібні Україні такі телемости

    Замастиріл таки Андрюша гібридне «Нада пагаваріть»

    Мовою оригіналу

    Притащили из Киева уроженку России актрису Чащину, она привезла корзинку с варениками и салом, объяснилась россиянам в любви, поведала как хочет мира, как любит Украину и как ее разрезали по живому....

    В студии собрали Меньшова, Талызину и подобных им персонажей, поддержавшим аннексию Крыма, персонажи рассказали как они любят Украину....

    Когда слушаешь этих "милых людей" создается впечатление, что украинская власть их беспричинно обидела и они не понимают за что. Ведь они делали для Украины только добро. Как и вся Россия.

    Ни одного слова о реальных причинах разрыва отношений между Украиной и Россией, одна медовая пурга ни о чем.

    Не нужны Украине такие телемосты.

    Джерело: блог Сергія Запорізького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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