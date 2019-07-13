«Нада пагаваріть». Не потрібні Україні такі телемости

Замастиріл таки Андрюша гібридне «Нада пагаваріть»

Мовою оригіналу

Притащили из Киева уроженку России актрису Чащину, она привезла корзинку с варениками и салом, объяснилась россиянам в любви, поведала как хочет мира, как любит Украину и как ее разрезали по живому....

В студии собрали Меньшова, Талызину и подобных им персонажей, поддержавшим аннексию Крыма, персонажи рассказали как они любят Украину....

Когда слушаешь этих "милых людей" создается впечатление, что украинская власть их беспричинно обидела и они не понимают за что. Ведь они делали для Украины только добро. Как и вся Россия.

Ни одного слова о реальных причинах разрыва отношений между Украиной и Россией, одна медовая пурга ни о чем.

Не нужны Украине такие телемосты.

Джерело: блог Сергія Запорізького

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»