Электрический удар

Его ощутили жители всей Украины 1 марта...

Его ощутили жители всей Украины 1 марта — очередной скачок тарифов на электроэнергию для населения. Он вызвал переполох, хотя был запланирован год назад (постановление НКРЭКУ №220 от 26 февраля 2015 г.). Всего регулятор анонсировал пять таких "электрических ударов". Мартовский был только третьим, два других нам еще предстоит пережить — 1 сентября

Александр Сергиенко Кандидат физико-математических наук, юрист, директор аналитико-исследовательского центра «Институт города»



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Его ощутили жители всей Украины 1 марта...

Его ощутили жители всей Украины 1 марта — очередной скачок тарифов на электроэнергию для населения. Он вызвал переполох, хотя был запланирован год назад (постановление НКРЭКУ №220 от 26 февраля 2015 г.). Всего регулятор анонсировал пять таких "электрических ударов". Мартовский был только третьим, два других нам еще предстоит пережить — 1 сентября текущего года и 1 марта следующего. Как всегда в таких случаях, АП, КМУ и нацрегулятор отмалчивались о причинах повышения тарифов на электроэнергию, предоставляя возможность разбираться в этом экспертам и журналистам.

Кто поднял "напряжение"?

Бытует мнение, что повышение всяческих жилищно-коммунальных тарифов — требование МВФ. Подробное изучение разных версий соответствующего Меморандума КМУ с МВФ, доступных в сети, убедило, что он не содержит категоричного требования поднять тарифы. Там есть другое принципиальное положение — сужение разрывов между тарифами и их cost-recovery levels. Последнее у нас переводят, как маловразумительное "перекрестное субсидирование", хотя оно означает просто "возмещение издержек производства". В данном случае имеется в виду, что один и тот же товар продается по разным ценам для разных категорий потребителей — населения и бизнеса, и снижение цены для одних потребителей перекрывается повышением цены для других.

Почему это плохо? По двум причинам. Во-первых, наличие двух цен провоцирует продавца только списать "дешевый" товар на народ, а на самом деле продать его бизнесу, но подороже. Во-вторых, бизнес тоже далеко не глуп — он все равно переложит эту завышенную цену на тот же народ. Круг замкнулся! Однако в выигрыше всегда остается тот, кто продает или производит товар по двум ценам, будь то электроэнергия, теплоэнергия или газ.

Ответ на вопрос: "Кто требует повышения тарифов?" содержится в официальных разъяснениях Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг и был дан еще год назад, при первом повышении тарифов на электроэнергию: "На виконання пункту 2. Поетапна ліквідація перехресного субсидіювання і вирівнювання цін на природний газ та електричну енергію розділу XII Коаліційної угоди, укладеної учасниками коаліції депутатських фракцій Верховної Ради України VIII скликання" (письмо от 11 марта 2015 г. №2212/17.2/61-15).

Выходит, это наши дорогие народные депутаты подсунули своим избирателям этот "электрошокер"! МВФ прочел, взял на заметку и теперь требует от коалиции выполнения ею же взятых на себя обязательств.

Но не все так просто. Ликвидировать разрыв цен можно двумя способами: поднимая цены для населения или, как вы правильно догадываетесь, снижая цены для бизнеса! Но как раз этого производители тепла и электроэнергии делать не хотят, ведь они будут терять прибыль в результате снижения цен! Тогда им придется "крутиться" — сокращать издержки, модернизировать производство, в общем, снижать себестоимость товара или… терять "мани", в смысле money.

По какому пути пошла НКРЭКУ? В любовном треугольнике "народ—монополист—власть" последняя полюбила монополиста, а вместе они невзлюбили народ…

Есть ли свет в конце тоннеля, электрический?

А как же! Только какой-то мутный…

Логично было бы предположить, что с 1 марта 2017 г. цена киловатт-часа будет одинаковой для всех, и никакого повышения тарифов для населения и никаких махинаций с разными ценами тоже не будет! Понятно, что это — иллюзия.

Первое, что настораживает, останутся две цены: при потреблении до 100 кВт∙ч тариф составит

90 коп., а на все, что свыше, — 1,68 грн. Да-да, уважаемые, если до этого было три цены — до 100, от 100 до 600 и более 600 кВт∙ч, то на конечном этапе останется только две! Этим правительство как бы стимулирует народ к экономии, однако лимит в 100 кВт∙ч не выдерживает никакой критики. В 2015 г. среднее ежемесячное потребление домохозяйств страны было в два раза выше — более 200 кВт∙ч, то есть большинство населения потребляет все-таки более 100 кВт∙ч! Но и эта цифра по сравнению с другими странами выглядит убого. В США, например, средняя семья потребляет в месяц 740 кВт∙ч.

Второе подозрение: установление "тарифа для бедных" противоречит принципам торговли. Казалось бы, чем больше мы покупаем, тем меньше должна быть цена. Ан нет, все с точностью до наоборот. Где логика? Вот в этом и есть логика, но очень своеобразная. Поскольку никто не проверяет, сколько конкретное облэнерго отпустило до 100 кВт∙ч и сколько народу потребило менее 100 кВт∙ч (нет такой официальной статистики!), то всегда будет оставаться дельта между реальным потреблением и этой самой "соточкой". И эту "неучтенку" можно продать, но уже по цене "более 100 кВт∙ч", смекаете? Главное, чтобы все "дешевое" электричество было списано.

Учитывая, что страна у нас полностью электрифицирована, а домохозяйств насчитывается около

15 млн, то, списав на каждом счетчике хоть 1 кВт∙ч по 1,68 грн, можно получить 25 млн грн. Но это — копейки. Если в стране нет строгого учета потребления до 100 и свыше

100 кВт∙ч, то это вообще — электрический Клондайк. Вероятно, для этого было придумано (как гласит молва, одним из беглых братьев Клюевых) это разделение на электричество "для бедных" и "для богатых".

Наконец мы подходим к главному источнику "замутнения" — так называемому энергорынку.

Черная дыра или "общак"?

Оптовый рынок электроэнергии (ОРЭ) Украины, как рассказывало ZN.UA при материализации этой идеи, был скопирован с модели пула электроэнергии Англии и Уэльса. То есть образец был взят достойный. Но там он проработал всего семь лет. К тому же условия демократии и контроля не сравнимы — парламентаризм Великобритании берет начало в XI столетии!

Суть модели в том, что каждый производитель электроэнергии обязан продавать свою продукцию в ОРЭ (а точнее, госпредприятию "Энергорынок"), причем по цене, которую устанавливает государство в лице той же НКРЭКУ для каждой генерирующей компании. Потом уже на этом "рынке" электроэнергию покупают энергопоставляющие компании (облэнерго), которые продают ее населению и другим потребителям. Цену на генерацию, транспортировку и распределение электроэнергии устанавливает тот же нацрегулятор.

Конечно, назвать такую систему "рынком" язык не поворачивается. Физику это напоминает "черную дыру", через которую исчезает вся энергия. Обывателю, возможно, будет понятнее термин "общак", куда надо сдавать, извините за сравнение, наворованное. Цена сорванной шапки при этом определяется "авторитетами" — держателями общака, продать ее где-нибудь дороже или дешевле никак нельзя.

Все энергогенерирующие компании сдают свой товар ОРЭ по разным ценам, далее эти цены как-то варятся в одном котле, и оттуда выскакивает уже единая оптовая цена закупки для всех облэнерго, причем каждый месяц новая. Конечно, для этого процесса наваривания цены наверняка есть свой рецепт (формула или методика), но это особая кухня, о которой — отдельно.

На этом аналогии заканчиваются, поскольку следующий парадокс "оптового рынка" заключается в том, что на самом деле цену на свой товар диктует монополист! Методика определения тарифов на производство, транспортировку и распределение электроэнергии выписана по затратному принципу, попросту говоря, какую цену производитель или транспортировщик и распределитель (до недавнего времени, да и неформально все еще в одном лице — облэнерго) попросит, такую Нацкомиссия ему и установит. Однако и тут свои непонятки (тайны).

Во-первых, для разных групп производителей — атомных электростанций, гидроэлектростанций, теплоэлектроцентралей (отдельно на угле и газе), теплоэлектростанций и альтернативной энергетики — установлены разные средневзвешенные тарифы: от 42 коп. за киловатт-час на АЭС до 1,83 грн для ТЭЦ на газе. Это логично, но настораживает то, что внутри каждой группы тарифы скачут. Для разных теплоэлектроцентралей, например, цены генерации могут отличаться в шесть раз — от 67 коп. до 2,78 грн.

А все потому, что у них разные "экономически обоснованные затраты на производство".

Естественно, при такой системе тарифообразования никому из монополистов и в голову не придет проводить модернизацию, сокращать затраты, снижать себестоимость и т.п. Зачем? Чем дороже продукт, тем больше прибыль, которая сидит в тарифе.

То же самое касается и тарифов на транспортировку и распределение. Хотя различия в них можно как-то объяснить, к примеру числом потребителей или длиной линий электропередачи. В этом случае было бы логично установить одинаковые "удельные" тарифы — на одного потребителя или на один километр.

Цивилизованные государства ставят естественные монополии в условия жесткого законодательного и общественного контроля, более того, стимулируют к снижению социально значимых тарифов. У нас же наоборот — "социальные" тарифы превращаются в механизм наживы нечистоплотных монополистов.

"Формула справедливости"

Логично подходим к вопросу: по какой цене нам будет свет в конце тоннеля — по 42 коп., как для АЭС, или по 1,83 грн, как для ТЭЦ? Если власть анонсировала 90 коп. для семей, потребляющих до 100 кВт∙ч в месяц, и 1,68 грн — для остальных, то по какой формуле это вычислили?

Формула, по которой рассчитывается тариф для конечного потребителя, написана для первоклассника — сумма оптовой рыночной цены и тарифов на транспортировку и распределение. Однако даже тут есть подвох: для оптовой рыночной цены в знаменателе "сидят" экономические коэффициенты нормативных технологических потерь электроэнергии на ее передачу через распределительные сети, которые, естественно, этот тариф повышают!

Даже наивный первоклассник сообразит, что они должны включаться в тариф на транспортировку, однако в формуле они — или от большого ума, или от большого нахальства. Размеры этих коэффициентов, на которых наверняка защищена не одна диссертация, позволяют манипулировать ценой. Если же отбросить эти "коэффициенты", то тарифы для населения страны распределяются так: первый класс потребителей — только бизнес (напряжение 10–35 кВ), во второй класс входят и бизнес, и население (до 10 кВ).

Для бизнеса НКРЭКУ установила стоимость 1 кВт∙ч на уровне от 1,19 до 1,34 грн. Это означает, что уже сегодня семьи, которые потребляют более 600 кВт∙ч и платят по 1,56 грн за киловатт-час, субсидируют бизнес. Пресловутое перекрестное субсидирование поменяло ориентацию! Более того, с 1 марта 2017 г. фактически все домохозяйства страны, — а среднее потребление семьи у нас около 200 кВт∙ч в месяц, — будут платить (после 100 кВт∙ч) по 1,68 грн, то есть больше, чем бизнес…

Для второго класса потребителей, в котором находится и население, установлены тарифы от 1,24 до 1,64 грн. Выходит, что с 1 марта 2017 г. тариф в размере 1,68 грн будет перекрывать тарифы для всех облэнерго по всей стране?!

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Устранение диспропорций в тарифной политике (ликвидация перекрестного субсидирования) проводится в Украине за счет народа. В конечном итоге все облэнерго будут продавать населению электроэнергию по цене, которая выше стоимости и включает прибыль, это частично происходит уже сейчас. А значит, процесс поэтапного поднятия тарифов для населения приведет к банальному росту прибылей нескольких украинских миллиардеров, владеющих энергетикой страны, и, соответственно, к обнищанию всех остальных украинцев.

Понимают ли это президент П.Порошенко, премьер-министр и народные депутаты Украины, подписавшие Коалиционное соглашение? То есть понимают ли они, что грабят и без того обнищавший народ (рост потребительских цен в 2015 г. составил 42%) и при этом обогащают и без того богатых собственников облэнерго?

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