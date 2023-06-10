Мораль на війні або про «розлюднення» українців

Українці відреагували жартами на загибель росіянина у Єгипті

Радикалізація у відповідь на екзистенційну зовнішню загрозу – це неймовірно важливо!

Найбільша війна в Європі після Другої світової. Потік трун. Тисячі українських прапорів майорять на могилах вбитих героїв.

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Далі одна з наймасштабніших терористичних операцій останніх десятиліть – мільйони мирних українців масовано довбили по психіці кожну ніч цілий місяць майже щодня.

Далі на Херсонщині одна з найбільших штучних техногенних катастроф в історії Європи. Афект, море сліз. Українці рятують собачок як своїх дітей.

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Далі виринає акула, і люди трохи випускають пар.

І тут зʼявляються просторікуваті пости на тему «розлюднення» українців, спроби морального виховання.

Друзі, ви там нічого не переплутали? Ціла нація на межі культурного і фізичного знищення, хронічний стрес, неймовірне горе, катастрофа біблійних масштабів… а ви моралі читаєте.

Радикалізація у відповідь на екзистенційну зовнішню загрозу – це неймовірно важливо! Бо інакше параліч волі, лапки догори і фізичне знищення.

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Почекайте. Хоча б декілька днів. А краще до кінця війни. Дайте людям оговтатися. Дайте вижити. А потім підемо на ваші лекції про мораль і любов до росіян.

Слава Україні!