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Підрив дамби: ОК «Південь» повідомило, чи постраждали позиції ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Підрив дамби: ОК «Південь» повідомило, чи постраждали позиції ЗСУ
Враховуючи, що правий берег вищий за лівий, шкода українським позиціям – мінімальна
фото з відкритих джерел

Підтоплення більше позначилося саме на лівобережжі, зокрема на першій лінії оборони окупантів

Завдяки тому, що правий берег Дніпра вищий за лівий, позиції українських військових фактично не постраждали через підрив Каховської ГЕС.  Про це заявила речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Ми усвідомлювали імовірний розвиток таких подій, і саме тому зараз Сили оборони долучені, зокрема і до рятувальних операцій з евакуації людей. Фактично наші позиції не постраждали, тому що ми розуміли, як буде розливатися Дніпро. Враховуючи, що правий берег вищий за лівий, шкода нашим позиціям – мінімальна», – зазначила вона.

За словами Гуменюк, підтоплення більше позначилося саме на лівобережжі, зокрема на першій лінії оборони окупантів – там, де вони влаштували мінно-вибухові огородження.

Нагадаємо, що 6 червня окупанти підірвали Каховську ГЕС. Білий дім заявив, що відповідальність за руйнування Каховської ГЕС несе виключно Росія.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

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Теги: катастрофа Дніпро Каховська ГЕС ЗСУ

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