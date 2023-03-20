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Мирослав Гай Блогер

Середньовічне суспільство онлайн

glavcom.ua
Українці щиро радіють спаленій техніці ворога та кількості мертвих окупантів
фото з відкритих джерел

В чому питання майбутнього суспільства?

Я в подорожах і на війні неодноразово відчував переживання смерті, бачив смерть, брав участь в ситуаціях на межі.

Згодом довелося бачити чисельні фото і відео смерті, заборонені для розповсюдження. Я бачив «домашнє» відео з самогубством мого друга, тисячі відео з фронту, які повертали мене в реальний досвід, який міг відрізнятися, але був реальним.

Сьогодні почув від близької людини: Я бачила відео з безпілотника, як росіянин застрелився після поранення гранатою зкинутою з дрона в купу завалених тіл. (Я теж бачив це відео).

Це цікаве явище.

Щось на зразок публічних катувань чи страт на площах середновіччя.

Коли приводили дітей подивитись на четвертування злочинців чи спалювання живцем якихось «поганців».

Я маю такі відео дивитись з точки зору технічної необхідності.

Але тепер їх бачать всі.

Оці тисячі трупів, самогубства росіян онлайн, всі ці каліцтва та смерті.

Я звиклий, а от близька людина, як і суспільство мала бути б шокована, але ні. Ніхєра ні. Радіє.

Чисте середньовіччя. «Поганець» під горою трупів отримав ураження гранатою, та через біль застрелився...

Як я її потім в кіно поведу....?

Це все вартує про подумати...

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Теги: війна відео поранення психологія смерть

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Мирослав Гай

Середньовічне суспільство онлайн
Середньовічне суспільство онлайн
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