Середньовічне суспільство онлайн

В чому питання майбутнього суспільства?

Я в подорожах і на війні неодноразово відчував переживання смерті, бачив смерть, брав участь в ситуаціях на межі.

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Згодом довелося бачити чисельні фото і відео смерті, заборонені для розповсюдження. Я бачив «домашнє» відео з самогубством мого друга, тисячі відео з фронту, які повертали мене в реальний досвід, який міг відрізнятися, але був реальним.

Сьогодні почув від близької людини: Я бачила відео з безпілотника, як росіянин застрелився після поранення гранатою зкинутою з дрона в купу завалених тіл. (Я теж бачив це відео).

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Це цікаве явище.

Щось на зразок публічних катувань чи страт на площах середновіччя.

Коли приводили дітей подивитись на четвертування злочинців чи спалювання живцем якихось «поганців».

Я маю такі відео дивитись з точки зору технічної необхідності.

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Але тепер їх бачать всі.

Оці тисячі трупів, самогубства росіян онлайн, всі ці каліцтва та смерті.

Я звиклий, а от близька людина, як і суспільство мала бути б шокована, але ні. Ніхєра ні. Радіє.

Чисте середньовіччя. «Поганець» під горою трупів отримав ураження гранатою, та через біль застрелився...

Як я її потім в кіно поведу....?

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Це все вартує про подумати...