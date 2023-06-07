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Підрив Каховської ГЕС. Путін хотів ввести в оману Ердогана

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Підрив Каховської ГЕС. Путін хотів ввести в оману Ердогана
Президент РФ звинуватив Україну в «ескалації бойових дій»
фото з відкритих джерел

Російський президент цинічно назвав руйнування греблі Каховської ГЕС «варварською акцією»

Російський диктатор Володимир Путін у телефонній розмові з турецьким лідером Реджепом Ердоганом намагався перекласти вину за підрив каховської ГЕС на Україну. Про це пишуть росЗМІ.

Зокрема Путін цинічно назвав руйнування греблі Каховської ГЕС «варварською акцією».

У Кремлі розповіли, що президент РФ звинуватив Україну в «ескалації бойових дій, здійсненні військових злочинів та відкритому використанні терористичних методів». При цьому Путін назвав окуповані українські території російськими.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Станом на ранок 7 червня на Херсонщині значно піднявся рівень води на затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях. Зокрема, місто Олешки, підтоплення якого почалося близько 15 години 6 червня, наразі вже повністю затоплене, подекуди вода сягає дахів приватних будинків. Поля на півдні вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.

До відома, за даними розвідки росіяни підірвали Каховську ГЕС дистанційно.

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Теги: окупанти катастрофа путін президент місто диктатор росіяни Каховська ГЕС

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