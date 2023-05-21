Жителі Бєлгорода просять владу роздати їм зброю

Мешканці Бєлгорода не дуже сподіваються, що їх захистять військові, і просять собі автомати

На думку росіян, Збройні сили України підуть у наступ і неодмінно намагатимуться захопити Бєлгород

Жителі Бєлгорода звернулися до місцевої влади з вимогою роздати їм стрілецьку зброю. На думку чоловіків, якщо видати їм автомати, вони зможуть відстояти місто, як українці відстояли свого часу Київ.

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Бєлгородці записали відповідне відеозвернення. Ролик опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко.

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На думку росіян, Збройні сили України підуть у наступ і неодмінно намагатимуться захопити Бєлгород. Вимогу про видачу автоматів чоловіки мотивують тим, що ЗС РФ не зможе захистити населений пункт.

Нагадаємо, у ніч на 21 травня на околиці міста Шебекіно Бєлгородської області РФ сталася пожежа на полігоні для твердих побутових відходів.

Також пропагандистські воєнкори почали розганяти дезінформацію про початок контрнаступу ЗСУ. Особливу увагу приділяли нібито наступу українських танків та Бєлгород.

Крім того, у російському місті Бєлгород заявили, що ввечері 10 травня над містом нібито здетонували два безпілотники, після чого їх уламки впали на землю.

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До слова, у ніч проти 9 травня у російському населеному пункті Шебекіно, що в Бєлгородській області, також було неспокійно.