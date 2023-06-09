Акула з'їла росіянина. Арестович вставив свої п'ять копійок

Ексрадник Банкової: «Судячи з кількості (і якості) жартів про вбитого акулою росіянина, розлюднення вже тут»

Блогер та колишній позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович звинуватив українців, які жартували щодо смерті росіянина, якого з'їла акула. Свою думку він висловив у дописі на власній сторінці у Facebook.

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Вочевидь, Арестовичу стало жаль загиблого мешканця країни-агресорки, тож гумор українців він прирівняв до програшу.

«Судячи з кількості (і якості) жартів про вбитого акулою росіянина, розлюднення вже тут. А якщо воно тут, у Вас, значить Ви – програли. Ви, такі гарні, програли банальному, сірому, нудному злу. І самі стали злом – банальним, сірим, нудним», – написав ексрадник Банкової.

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Чимало користувачів у коментарях погодилися з Арестовичем й той продовжив обзивати тих, хто поглузував над смертю мешканця країни-агресорки.

Колишній радник Офісу президента у себе на сторінці зібрав справжніх своїх прихильників: дехто розповів, що не дозволяє собі публічно сказати щось лишнє чи погане про диктатора Володимира Путіна, а деякі навіть почали догоджати Арестовичу й виправдовуватися за жарти про вбитого акулою росіянина.

Нагадаємо, акула живцем з'їла росіянина в Єгипті на очах у натовпу. Останні декілька днів туристи помічали плавці неподалік берегової лінії – проте співробітники готелю переконували всіх, що плавають дельфіни. Судячи з відео, напад виявився несподіваним – у воді було кілька людей, які намагалися врятуватися і якнайшвидше виплисти до берега. Згодом стало відомо, що загиблим виявився 23-річний Володимир Попов з Архангельської області країни-агресорки.

До слова, нещодавно ексрадник Банкової зазначив, що українці нібито є «психологічно незрілою нацією» – Арестович заступився за молодика, який брудно облаяв депутатку.

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Як відомо, Олексій Арестович продовжує захищати російську культуру: він заявив, що українцям, які виступають проти російської культури, ще «далеко навіть до Леонтьєва». На думку блогера, російське мистецтво – це нібито взірець творчості – «Вам треба в школу для дефективних підлітків»: Арестович вилаявся на свідомих українців.