«Вам треба в школу для дефективних підлітків». Арестович вилаявся на свідомих українців

Олексій Арестович заявив, що українцям, які виступають проти російської культури, ще «далеко навіть до Леонтьєва»

Олексій Арестович продовжує захищати російську культуру

Колишній позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович знову взявся захищати російську культуру. У своїх соціальних мережах Арестович почав відкрито ображати українців, які виступають за виключення російської культури з українського інформаційного простору.

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«Більше за інше мені б хотілось, щоб наша «(псевдо)патріотична спільнота», що взяла за моду цідити через відстовбурчену нижню губу «Цой – це жалюгідний зліпок з U2» сама демонструвала зразки поведінки, якими б годилося захоплюватися», – написав Арестович.

Арестович згадав про гучний скандал у Львові, де молодики співали пісні російського музиканта Віктора Цоя. Арестович тоді побачив у діях українців, які попросили не співати російські пісні в українському місті, «приниження прав людини» і взявся захищати хлопця, хоч він брудно вилаяв народну депутатку, яка зробила йому зауваження.

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На думку Арестовича, російське мистецтво – це нібито взірець творчості.

«Ні, про зразки творчості я вже не кажу (куди там!), але б хоча б поведінки. А допоки ви також ані Лестори Бенгзи, ані Грейли Маркуси.) це мʼяко кажучи. Та і я які там (пробач, Господі) Маркуси… Вам би до Леонтʼєва дотягнутися, клоуни ви йоб*ні. Якщо ж вас вимірювати Достоєвськими, то математика не витримає подібного мінусового знущання», – написав Арестович.

Далі він все ж додав, що не вважає українську культуру маленькою, а його слова просто постійно вихоплюють. Але, заявив Арестович, «кращого аргументу на користь цієї тези, ніж ваша власна поведінка, не існує». Не забув він і дати українцям, які з ним не погоджуються, діагнози.

«Жалюгідний набір підмін, боягузтва, вбогих психологічних захистів на кшталт підмін та знецінювання. Ні, дяді та тьоті, це не «…европейською культура», це психіатрія. І найкращий внесок до скарбниці української культури був би зібрати вас разом та заслати в школу для дефективних підлітків. На лікування. Чим і займемося», – скандально резюмував Арестович.

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Пост Олексія Арестовича скріншот

Нагадаємо, що біля хостелу на вулиці Саксаганського у Львові двоє молодиків з Одеси виконували пісні російською. На зауваження нардепки Наталії Піпи, яка попросила їх перестати виконувати пісні російських виконавців, хлопці заявили, що Цой – то легенда рок-музики, а їй, вочевидь, нічим зайнятися, раз має час на зауваження.

На прохання депутатки не порушувати закон, вони зреагували емоційно, нецензурно лаючись та обзиваючи її.

Попри неввічливу поведінку молодиків, Олексій Арестович взявся захищати Цоя та зазначив, що нібито саме депутатка мала вибачитися перед хлопцем за те, що «принизила його людські права».