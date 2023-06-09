Є рішення щодо пакетів гуманітарної підтримки – звернення Зеленського

Сьогодні президент України провів телефонну розмову з премʼєр-міністрами Японії та Нідерландів

Президент України Володимир Зеленський провів поінформував премʼєр-міністрів Японії та Нідерландів про рятувальну операцію в південних районах та про нагальні потреби. Про це президент сказав у вечірньому відеозверненні.

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«Готовність допомагати Україні є, і я вдячний за це партнерам. Є рішення щодо пакетів гуманітарної підтримки», – зазначив Зеленський.

Президент України обговорив з премʼєр-міністром Японії підготовку Глобального саміту миру та конференцію в Японії щодо відбудови й трансформації держави після бойових дій.

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Натомість з премʼєр-міністром Нідерландів Зеленський обговорив подальшу оборонну співпрацю.

«Скоординували наші позиції перед черговим «Рамштайном». Рухаємося крок за кроком у посиленні нашого повітряного щита. Обговорили коаліцію «Петріотів», тренування наших пілотів», – поінформував він.

Очільник України повідомив про важливе рішення Верховного суду Нідерландів щодо колекції «скіфського золота».

«Колекції, яка зберігалась у нашому Криму, але яка поки що не може бути повернута в Крим з очевидної причини: її не можна віддавати окупанту, грабіжнику. Звичайно, вона буде в Криму, коли в Криму буде й український прапор. Власне, таку логіку підтвердила й вища судова інстанція Нідерландів. І це – черговий доказ того, що нідерландські, люди, нідерландське суспільство й держава справді вміють бути лідерами в захисті верховенства права та цінностей цивілізованості. Я дякую за це всім, хто боровся за таке рішення, нашій команді міністерства юстиції, що працювала заради цього результату. Справедливість – крок за кроком – захистимо», – зазначив президент.

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Зеленський заявив, що сьогодні також Сполучені Штати виділили новий пакет оборонної підтримки на понад 2 мільярди доларів.

«Ракети для «Patriot» та інших систем ППО, посилення нашого захисту на землі, посилення міцності всіх наших воїнів. Дякую вам, пане Президенте Байден, дякую обом партіям Конгресу й усім американцям, які хочуть перемоги свободи так само як і українці», – повідомив він.

Зеленський повідомив. що протягом дня отримував доповіді щодо рятувальної операції на Херсонщині та Миколаївщині, щодо стану Каховського водосховища.

«Колосальна кількість проблем. Але працюємо над їх подоланням на всіх можливих рівнях. І головне – зараз є суспільний потенціал, щоб це зробити. Дбати одне про одного, працювати в єдності, захищати людей і життя. Це наші принципи, принципи України, що бореться. Вони зараз діють на сто відсотків ці наші принципи. І я впевнений: хоч би як було складно, ми здолаємо наслідки і цієї катастрофи, і всього російського зла», – зазначив президент.

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Він також подякував всім у світі, хто вже допомагає і хто запитує в України, як допомогти.

«Дякую всім, хто вже бере участь у рятувальній операції, хто так, як може, допомагає людям. Людям, тваринам, всьому живому. Дякую й усім, хто спонукає міжнародні організації, іноземних лідерів, інші держави бачити, що відбулося, і називати речі своїми іменами. Російські терористи повинні відповідати за все, що вони накоїли», – висловився лідер України.

Окремо президент відзначив героїзм українських воїнів.

«Бачимо ваш героїзм, і ми вдячні вам за кожну хвилину вашого життя – життя, яке справді є життям України. Бо настільки Україна вільна, наскільки ви, наші воїни, сильні. Настільки Україна захищена, наскільки ви, наші воїни, результативні. Кожен і кожна, хто бʼється зараз, – це Україна, яка бʼється», – сказав Зеленський.

Зокрема глава держави провів засідання Ставки. Наразі у центрі обговорення перебуває ситуація на передовій, України сконцентрована на всіх напрямках, де потрібні дії й де ворог може зазнати поразок.