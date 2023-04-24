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У Парижі активісти пікетували будинок ексдружини заступника Шойгу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Парижі активісти пікетували будинок ексдружини заступника Шойгу
Акція відбулася перед будинком Світлани Іванової у сьомому окрузі Парижа
фото: AFP

Ексдружина заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова продовжує жити розкішним життям у Франції, попри санкції проти її колишнього чоловіка

У неділю, 23 квітня, у Парижі активісти провели демонстрацію перед будинком, де, ймовірно, проживає Світлана Іванова – ексдружина заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова. Про це повідомляє DW.

Вимагаючи запровадження санкцій проти ексдружини російського політика, кілька десятків демонстрантів зібралися перед її будинком у сьомому окрузі французької столиці, що є одним з найдорожчих районів міста. Протест був організований прихильниками російського опозиціонера Олексія Навального, ув'язненого в Росії.

За повідомленням агенції AFP, протестувальники тримали плакати з написами на кшталт «Грабує в Росії. Вбиває в Україні. Має дружину у Франції».

Активісти критикували Іванову за те, що вона допомагає своєму колишньому чоловікові обійти санкції ЄС. Тому, на думку активістів, їй слід заборонити проживання в ЄС і заморозити її активи в Європі. «Це родичі воєнного злочинця, – сказала Марія Пєвчих, близька соратниця Навального, в інтерв'ю агентству AFP на мітингу. – Вони повинні понести якесь покарання і відповісти за те, що вони роблять».

У грудні 2022 року команда Навального опублікувала розслідування, в якому стверджувалося, що сім'я Іванова роками жила розкішним життям в Європі, відпочиваючи на французькому курорті Сен-Тропе, маючи у власності автомобілі марки Rolls-Royce і користуючись дорогими ювелірними виробами. За даними розслідування, після російського вторгнення в Україну Іванов, зокрема, контролює будівельні проєкти в окупованому Росією українському місті Маріуполь і отримує від них прибуток. Натомість дружина Іванова перебралася до Франції після початку війни, щоб продовжувати жити в розкоші.

За даними команди Навального, Іванов розлучився з дружиною в червні 2022 року, щоб уникнути санкцій з боку Заходу. Однак, як стверджують у Навального, грошова допомога від Іванова досі залишається єдиним джерелом доходу його ексдружини. 

За словами прихильників Навального, вони упродовж декількох тижнів намагалися домогтися від французької влади вжиття дій щодо ексдружими російського чиновника. Однак французька влада досі не відреагувала. «Зараз не час ігнорувати це, – критикує Певшич. – Ми перебуваємо в розпалі війни».

Як повідомлялося, дружина очільника зовнішньої розвідки країни-агресорки Сергія Наришкіна Тетяна Наришкіна вільно роз’їжджає по «ворожих» країнах НАТО, попри санкції. Наришкіну помітили та сфотографували у Парижі.

Теги: росія санкції війна Франція протест

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